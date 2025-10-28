Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤«¤ë¡×¤È¾Î»¿¡¢ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤Ï¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×ÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¶¦´¶»¦Åþ
¡¡NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¯¸¢È¯ÂÁá¡¹¡¢71¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ýÎ¨¡×¤À¡£
¡ÖNNN¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¤Î¡¢30Âå¤Þ¤Ç¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï15¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï80¡ó¡£¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤¬30¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï71¡ó¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤È¤ÏÊÌ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤Î»Ù»ý¤ÏÁ°Æâ³Õ¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢10·î26Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMC¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¹â»ÔÆâ³Õ¤¬¼ã¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¡ØÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬·ë¹½Â¿¤¯¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤¬¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÀµÄ¾Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕÁª¤Ó¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡¢Á°Æâ³Õ¤È¤Î°õ¾Ý¤Î°ã¤¤¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Æ£ÅÄ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤ÏÀÐÇËÌÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÌã¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¼ã¤¤»Ò¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ñÌ±¤¬ÀÐÇË¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë»öÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡ÔÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢»ä¤ÎÍÍ¤ÊÇ¯´ó¤ê¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤µ¤âÍø¸ý¤½¤¦¤Ë²ó¤ê¤¯¤É¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÐÇË»á¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤«¤éÉ¾È½¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀºåÌ¤Ë¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÈÆÍ¤ÃÁö¤ë¡É¤è¤¦¤ÊÃÇÄêÅª¤Ê¤¤¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼º¸À¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¼º¸À¤ÇÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£