Â¼¾å¤Î¥µ¥±¤¬³Í¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡¡µù³ÍÎÌ¤¬10Ê¬¤Î£±¤Ë µ¤²¹¤¬±Æ¶Á¤«¡Ú¿·³ã¡Û
Â¼¾å»Ô¤Î»°ÌÌÀî¤Ç½©¤Îµû¡¦¥µ¥±µù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µù³ÍÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤Î10Ê¬¤Î1¤ÈÉÔµù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥±¤Î°ì³çºÎÊáµù¤ÇÍÌ¾¤ÊÂ¼¾å»Ô¤Î»°ÌÌÀî¡£ºòÌë¤«¤é¹ß¤Ã¤¿±«¤Ç¥µ¥±¤¬Àî¤ò¤Î¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëºô¡Ö¥¦¥é¥¤¡×¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó3.5kg¤Î¥µ¥±2É¤¤¬Íî¤È¤·¤«¤´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»°ÌÌÀîºú»ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç Ê¿ÅÄÌÐ¿ÉûÁÈ¹çÄ¹
¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤é±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤Ã¤Æ¥¦¥é¥¤(ºô)¤ò±Û¤¨¤Æ¤Î2É¤¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¤Î¤¦¤Ï0É¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¥µ¥±¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï10Ê¬¤Î1¤Ç¡¢1½µ´Ö¤Ç11É¤¤·¤«¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿å²¹¤Î¹â¤µ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»°ÌÌÀîºú»ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÊ¿ÅÄÌÐ¿ÉûÁÈ¹çÄ¹
¡Öº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥±¤¬¤Î¤Ü¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¥µ¥±¤ÎÉÔµù¤Ë¤è¤êÍñ¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÎãÇ¯800ËüÉ¤¤Û¤É¤ÎÃÕµû¤òÊüÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µîÇ¯¤Ï180ËüÉ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°ÌÌÀîºú»ºµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÊ¿ÅÄÌÐ¿ÉûÁÈ¹çÄ¹
¡Öµù³Í¤¬¸º¤ì¤ÐºÎÍñ¤¹¤ë¿ô¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¸©Æâ³°¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ(ÃÕµû¤ò)ÊüÎ®¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
»°ÌÌÀî¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥±¤¬¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¿å°Ì¤ò¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£
Ê¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿å²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
