Æü·Ð225ÀèÊª¡§28Æü19»þ¡á90±ß°Â¡¢5Ëü370±ß
¡¡28Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ90±ß°Â¤Î5Ëü370±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü219.18±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï150.82±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1289Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3289¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ6¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.13¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50370¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡¡¡1289
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50375¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡ 24686
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3289¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡¡¡2047
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡¡¡ 103
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 715¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 141
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
