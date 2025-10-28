¹¾ÁÉ¾Ê¡¢1¡Á9·î¤ÎÁ¥ÇõÍ¢½Ð³Û1000²¯¸µÆÍÇË¡½Ãæ¹ñ
ÆîµþÀÇ´Ø¤Î10·î28ÆüÉÕÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á9·î¤Î¹¾ÁÉ¾Ê¤ÎÁ¥ÇõÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ38¡¥3¡óÁý¤Î1078²¯4000Ëü¸µ¡ÊÌó2Ãû2646²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯ÄÌÇ¯¤Î1042²¯2000Ëü¸µ¡ÊÌó2Ãû1886²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÁ¥ÇõÍ¢½Ð³Û¤Ï323²¯6000Ëü¸µ¡ÊÌó6795²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¼çÍ×Á¥¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡¢¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊªÁ¥¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï134¡¥2¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¾Ê¤ÎÂ¤Á¥¶È¤Î¿·µ¬¼õÃíÎÌ¡¢¼ê»ý¤Á¼õÃíÎÌ¡¢´°¹©ÎÌ¤Î3»ØÉ¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤â16Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñ°ì¤Ç¤¹¡£
Æ±¾Ê¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ½Â¤¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢Ä¹¹¾±è´ß¤ÎÆîÄÌ¡¢ÂÙ½£¡¢ÍÈ½£¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¤Á¥¡¦³¤ÍÎ¹©³ØÀè¿ÊÀ½Â¤¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë