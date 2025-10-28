Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

王者の貫禄。

iPad Proは最高のタブレットです。正直、これ以上のタブレットは、他に思い浮かびません。少なくとも、棚にスピーカーをフル装備したかのようなかっこ悪いデバイスとか、なぜか小型プロジェクターを搭載したタブレットなどは、もう論外。

昨年のM4チップ搭載モデルでも、軽量・薄型でパワフルなM5チップ搭載の新型でも、やっぱりiPadは別格です。

見映えもいいし、フレームが薄いから携帯性も抜群（実際にiPad Airよりも薄くて、フリスビーみたい）。今のタブレット市場で対抗馬がいるとしたら、サムスンの巨大なGalaxyくらいでしょう。

最新のiPad Pro（2025年モデル）は、先代にあった機能はすべて踏襲。M5チップの新たなGPU機能を備えていますが、それ以外に大きな進化があったかというと、少々悩みます。

たしかに新型のワイヤレスモデムは、Appleの自社製ハードウェアへのこだわりが感じられ、ちょっとうれしいアップグレードではありました。それでも、外出先での使い道が変わるほどではありません。急速充電やストレージの読み書き速度も向上したものの、そこまで大きな変化とは言えず。

今回は全機種がアプリウィンドウ表示に対応したiPadOS 26を搭載。さらに、ベーシックモデルから12GBのRAMが標準装備されるなど、細かいながら重要なアップグレードもちらほら。それらを抜きにしても、最新iPad Proは史上最高のiPadであり、使いやすさも格段にアップしています。

そんな新型iPad Proを米ギズのKyle Barr記者がレビューします。

iPad Pro (M5、2025)

M5チップを搭載した新型iPad Proは、昨年の傑出したタブレットと比べるとアップグレードはごくわずかですが、iPadに求めるものをすべて備えています。

評価★4.5

好きなところ

・最高のタンデムOLEDスクリーン

・強力なパフォーマンス

・安定したバッテリー駆動時間

・高速充電

・薄型軽量設計

・横向き画面でもセンターステージカメラが利用可能

好きじゃないところ

・M5チップは大幅なアップグレードではない

・最も「Pro」らしくないカメラ

・アップグレード後の価格が高すぎる

とはいえ、iPad Proが万人向けのモデル、というわけではありません。M5チップの最大の進化ポイントは、M4チップと比べてグラフィック性能が大幅にアップしたこと。そのすごさは、わかるアプリならわかる、という感じ。ただ、M4チップを搭載したiPad Proを持っているなら、あえて新型モデルにアップグレードするほどではないかもしれません。

お持ちのデバイスが、たとえば5年前のものなら、買い替えポイントはやはり、高精細なディスプレイです。ただしiPadはあくまでiPadなので、これ一台でPCや他のデバイスの役割すべてをまかなおうとすると、少々荷が重いかも。

11インチモデルは1,000ドルから、13インチモデルは1,300ドルからで、どちらも12GBのRAMを搭載しています。しかし、ストレージ容量とRAMを増設しようとすると（大容量ストレージオプションで利用可能）、アップグレードにかかる「Apple税」があっという間に膨らんでしまいます。Appleの最新5Gモデム搭載のセルラーモデルは追加で200ドル。基本の256GBから1TBにストレージを拡大すると、600ドル上乗せされます。

iPadに何千ドルも費やすくらいなら、優先順位をもう一度考えた方がいいかも。本当にそれだけの大金を支払う価値があるのか、再考してみてください。サイズが小さいだけで数百ドル安いiPad miniの方が、コスパ的に満足度が高いかもしれません。

タンデムOLEDは最高

新しいiPad Proのアップグレードは控えめ。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

Appleも変わりました。かつてのAppleが毎年のようにiPad Proを刷新していたのは、旧Mシリーズ以前のタブレットに固執するユーザーを呼び込むため。しかし2021年以降、M1チップ搭載のiPadを使用しているすべてのユーザーをターゲットにしています。

たしかにM5チップと、5年前のM1チップを比べれば、その性能は飛躍的に向上しています。ただ、先ほどもいったように、その威力を発揮できるアプリでなければ、いくら性能が上がってもその恩恵を享受することはできません。Netflixを見たり、電子書籍を読むためのタブレットであれば、1,000ドル以上も支払う価値はありません。

MacBookとMacBook Proが毎年同じミニLEDディスプレイを採用している一方、M4チップ搭載のiPad Proは新しい有機EL（OLED）ディスプレイ技術を導入したのが魅力。最新のiPad Proモデルも同じOLEDを採用しており、おそらくこれまで皆さんが慣れ親しんできたものよりも、コントラストと黒レベルが向上しています。

画面には2層のOLED（タンデムOLED）が採用されており、HDRではピーク輝度が1,600ニットに達しますが、実際のコンテンツ視聴では500ニット程度が主流となるでしょう。直射日光が当たらない限り、屋内・屋外を問わず十分な視認性を確保できます。

また、LenovoのLegion Pro 7iゲーミングノートPCなどの光沢OLEDモデルと比べて、反射は少なめ。窓際に座ってブラウジングやテストを行っても、全く問題ありませんでした。さらに、100ドル追加で支払えば、反射を抑えつつ色の鮮やかさを落とす、マット仕上げの「ナノテクスチャ」ディスプレイモデルも選択可能。

Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

iPadをメディア・エンターテイメントを楽しむ端末として利用する場合、薄型ながら十分な性能を実感できます。タブレットの短辺2面には計4つのスピーカーが配置されているため、どの向きで持ってもコンテンツの音はしっかり聞き取れます。驚くほどの高音質、とまではいきませんが、スリムなボディを考慮すれば、十分な音質です。

AppleはM4チップ搭載のiPad Proで大きな進歩を遂げました。同社で最も高価なタブレットは、皮肉にもiPad Airよりも薄く軽くなり、なおかつMacBookより優れたOLEDディスプレイを搭載しているのです（iPad Proのせいで、OLED MacBookがますます欲しくなりました。）

iPadOS 26のマルチタスク機能強化により、ブラウザとインスタグラムを並べて表示しやすくなりました。しかし、画面サイズの制約や、外部モニターが1台しかサポートされていないことを考えると、同価格帯の13インチMacBook Airは（ M4チップ搭載）のほうが、どう見ても11インチiPad Pro単体よりもコスパ的に優れています。Magic Keyboardを買うためだけに300ドルも350ドルも余分に払う必要もありません。

デザインは同じ、機能はちょっとだけ改良

iPhoneのバッテリーが切れてワラにもすがりたいとき以外、iPad Proのカメラを使う理由はない。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

私がレビューしたiPad Proは13インチモデルで、5G接続と1TBのストレージを備えていました。350ドルのMagic Keyboardを装着した場合、テスト機の総額は2,100ドルで、タブレットしては高額。Appleのロゴの有無にかかわらず、ノートPCとしても高価だと言えます。新型iPad Proを手に持った時の感触は極めて良好。

新型iPad Proの形と重さは、2024年モデルと同じ。厚みは、13インチiPad Proで5.1mm、11インチは5.3mm。ちなみに、これは25セント硬貨を3枚重ねたくらいの厚みです。Magic Keyboardアタッチメントを装着してカバンに入れても、重さを感じさせないほど。

新型iPad Proは1,200万画素の「センターステージ」カメラを横向きに搭載。従来モデルの場合、画面中央に自分を収めるためには、縦向きで持つ必要がありました。ただ、旧型Apple Pencilだとマグネットで固定できないのは唯一の難点。新型iPad ProとiPad Airは、Apple Pencil ProとApple Pencil USB-Cにのみ対応。

Appleが自身の製品をすぐに「時代遅れ」にしてしまう手法は、今に始まったことではありません。でも、もし既存ユーザーにアップグレードしてほしいのであれば、互換性も考慮するべきでした。

1,200万画素の広角リアカメラといった基本的な機能も備えていますが、日常的に使う機会はほとんどないでしょう。文書スキャンには便利ですが、iPhone 17 Proレベルのカメラ性能を期待してしまうと、ガッカリすることに。

写真は平べったく精彩を欠き、1倍を超えるデジタルズームでは粗さが目立ちます。暗い場所での撮影も同じく、残念な結果に。スマートフォンのカメラで撮影するのがおすすめかも。

M5チップ搭載の13インチiPad Proの厚さはわずか5.1mm、11インチモデルは5.3mm。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

iPad用のMagic Keyboardアクセサリはどれもしっかりとした作りで、フルサイズのファンクションキー列によってさらに使い勝手が向上。iPad ProがMacと違うのは百も承知なのに、時々「これってMacだっけ？」という錯覚に陥ります。M5チップ搭載のiPad Proは、4K解像度・120Hzリフレッシュレートで外部ディスプレイ、または60Hzの6Kモニターに接続可能。

USB-Cポートは1つしかなく、それでUSB 4とThunderbolt両者の接続を賄うため、外部モニター接続がHDMIしかない場合は、充電機能が制限される可能性があります。

ただし、AppleのStudio DisplayやPro Display XDRなどのデバイスでは、Thunderbolt 4または5によるパススルー充電が利用できる場合があります。それ以外は、ノートPCに接続したときほどのスムーズな体験は得られないでしょう。

Appleは、コンポーネントを自社で設計することにこだわっています。この垂直統合戦略により、新型iPad Proユーザーは、iPhone 17シリーズに初搭載されたC1X 5Gモデムを選択できるようになります。

Appleは、「M4チップ搭載のiPad Proよりも、高速かつ低消費電力でワイヤレス接続が可能」と断言していますが、それを検証できるテスト環境は限られています。

そこで、筆者はこのタブレットを携え、ニューヨーク州からバーモント州までドライブを決行。その間、iPad Proの5Gをホットスポットとして、Apple Vision Pro内でFaceTime通話を行いました。通常の2D FaceTimeビデオ通話ではなく、Apple Vision Proを装着した他の3人と接続。Vision Proのアバター通話機能Spatial Personasと連携して通話していました。

30分間の通話中、FaceTimeの通信が途切れたのはたった一度だけ。5Gの速度は通信キャリアのカバー範囲、場所、周囲環境に大きく左右されるのが常。また、新型iPad Proのバッテリーはほとんど消耗しておらず、その後、膝の上で3時間ウェブ閲覧してもバッテリー残量は60%強までしか減りませんでした。

今年のM5チップの刷新はごくわずかで、Appleは最大の売りとして「高速ストレージで読み書き速度が2倍にアップ」と宣伝しています。SDカードやポータブルSSDとのデータ転送速度は向上しますが、実際に使用するにはドングルを持ち歩かなければなりません。

ついにノートPCとしても使えるように

Magic Keyboardと組み合わせれば、iPadOSがとっても使いやすくなります。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

AppleがiPadにMacレベルのチップを搭載して以来、ProレベルのタブレットはMacの延長線上にある感じで、従来のデスクトップOSにあったような自由度は失われていました。M4チップ搭載のiPad ProでiPadOS 26アップデートをじっくりと試してみましたが（詳細はレビュー記事、個別解説参照）、M5チップ搭載のiPad Proでも操作感はほとんど変わりません。

使い込んでいけば、今回のソフトウェアアップデートでAppleタブレットが別物になったように感じられるはず。その使い道や用途は変わらないかもしれませんが。

大きな変更点は、Split Viewがなくなったこと（Stage Managerは引き続き利用可能ですが、おそらく使わないでしょう）。代わりに、デスクトップOSのアプリウィンドウと同様に、アプリのサイズを変更したり、重ねて表示したりできるようになりました。

また、各アプリの左上にある「信号機」アイコンの緑色の展開ボタンを長押しすることで、ウィンドウをタイル状に並べて表示することも可能。アプリを左または右にフリックすれば、一発でアプリを拡大／縮小できるので、画面を整理するにはこれが一番簡単かも。

iPadOS 26のおかげでiPadでのマルチタスクが改善。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

画面下部から上にスワイプすると、開いているアプリがすべて表示され、不要なアプリを終了したり、配置を変更したりできます。数時間も操作すれば慣れますが、ノートPCよりも使用感が難しい感じ。

画面周囲のベゼルが厚く、アスペクト比も4:3なので、13インチiPad Proでも小さく感じます。アプリを縮小しないと、画面に複数のアプリを同時に表示できません。

M5チップを搭載したiPad Pro1台あればフルタイムで作業することも可能ですが、通常のクラムシェル型ノートPCや、Surface Proのような本格的なデスクトップOSを搭載した2in1デバイスと比べると、どうしても使い勝手は劣ってしまいます。

M5は近年で最も性能の進化幅が小さい

新しいアプリのタイル表示機能により、以前より手軽に複数のアプリを同時に開けるように。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

M5は、14インチMacBook Pro（エントリーレベル）に搭載されているのと同じチップなので、性能はお墨付きのはず。iPadの買い替えをするなら、やはりパフォーマンスがどれだけ向上するかが重要ポイント。Mシリーズのチップは毎年進化しているものの、成長幅は縮小傾向にあります。

M5チップは10コアCPUと10コアGPUを搭載し、2024年モデルのiPad Proに採用されたM4チップと同じ構成。Geekbench 6のCPUテストでは、新しいチップはシングルコアで約470ポイント、マルチコアで約1,655ポイント高いスコアを記録しました。

M5チップは複数のタスクを以前より高速で処理できるため、動画編集やレンダリングなどのアプリでは処理速度の向上を実感できそう。それでも、前世代と比べて劇的な変化、というほどではありません。とはいえ、M3チップ搭載のiPad AirやM2チップ搭載のiPad Proよりは、マルチスレッドベンチマークでそれぞれ27%と38%アップしています。

こうした改善効果をどの程度実感できるかは、使用するアプリによって大きく異なります。たとえば、3Dレンダリングアプリ「OctaneX」では、M4チップでScrews 3Dモデルのレンダリングに約50秒かかりましたが、M5チップでは同じ画像を40秒で処理します。

ただ、これだけではパフォーマンスが大きく向上した、とまでは言えません。もちろん、レンダリング時間が短縮されることで、待ち時間が大幅に減った、という方もいるかもしれませんが。

一方、2022年や2023年モデルから最新のiPad Proに買い替えた場合は、大きな違いを感じられるはず。M3チップを搭載したiPad Airでは、同じタスクを処理するのに1分8秒かかっていましたから。ちなみに、このM3搭載iPad Air（11インチ）の価格は600ドルから。この時間の差に見合うコスパかどうか、はあなた次第。

3DMarkグラフィックベンチマークでは、M5チップ搭載のiPad Proの性能はM2チップ搭載のiPad Proを大きく上回りました。

一方で、AppleがこれまでにリリースしたGPUアップグレードの中でも、成長幅は最小にとどまっています。AppleのiPadOS最新アップデートでM4とM5を比較したところ、新型デバイスは3DMarkのSteel Nomad Lightテストでわずか200ポイント上回るのみ。Wild Life Extremeベンチマークでもほとんど差はありませんでした。

ZBrushのようなアプリはM5搭載のiPad Proでスムーズに動作。テクスチャも数秒で平滑化します。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

新設計のM5マイクロアーキテクチャにより、ハードウェア加速レイトレーシングを利用するアプリは優れたパフォーマンスを発揮するはず。この技術は、従来の照明技術よりも、光をよりリアルに表現・処理できる一方、GPUへの負荷が非常に高くなります。M5チップは3DMarkのSolar Bay Extremeテストで1,000ポイント近くの大幅なスコア向上を示しました。

唯一の問題は、レイトレーシングを活用するアプリがまだ少ないこと。今月、AppleはRemedyの『Control』がiPadとMac向けにリリースされ、そして来年にはM5チップ搭載のApple Vision Proにも対応すると発表しました（発売から6年が経ったゲームで、2024年末にMacで動作していたことを考えると、かなり待たされたと言えるでしょう）。

『Control』はレイトレーシングを採用していますが、M5チップの性能を限界まで引き出せるような優れたアプリは今のところ存在しません。実際、iPadでは『サイバーパンク2077』さえプレイできませんが、Macならそこそこのスペックでも、問題なく動作します。

Appleは、AI性能が真の進化を遂げたことをアピールしたいようです。M5チップの各GPUコアには独自のAIアクセラレータが搭載されており、AppleによるとM4と比較して動画のアップスケーリング速度が2倍になります。

これは、Appleが避けて通れないAIアップグレードによって、過去のタブレットよりもスムーズに動作する、ということかもしれません。ただ、だからといって音声アシスタントとしてはまだまだ期待してはいけません。

Apple Intelligenceは、ほぼ期待外れ。刷新されたSiriの採用も頓挫し、来年までリリースされません。Adobe PremiereやPhotoshopの数少ないAI画像補正機能が、以前より少し早く動作するかもしれない、という程度です。こうした処理は頻繁に行うわけではありませんし、AI処理速度の向上はAppleが謳うほどのセールスポイントとは言えません。

非常に、とっても長持ちします

新型iPad Proの急速充電機能で、ほぼ空の状態から30分未満で50%まで充電。 Image: © Adriano Contreras / Gizmodo US

薄型軽量設計にもかかわらず、M5チップ搭載のiPad Proは驚くほどバッテリー持続時間が長くなっています。ただしMac並みに日常使いするのであれば「終日使える」デバイスとは程遠いもの。1日を通して複数のアプリ、ベンチマーク、ゲームを実行したのですが、約7時間連続使用でバッテリー残量は約10%。タブレットとしては非常に優れた数値です。負荷の軽い作業や、断続的な使用であれば、丸1日充電しなくてもOKです。

バッテリー負荷が高い状況では、あらたに搭載された急速充電機能がM5チップ搭載のiPad Proと他のApple製タブレットとをわけることになるでしょう。Appleによると、30分で50%まで充電可能とのこと。同梱のアダプティブ40W充電器は、必要に応じて最大65Wまで出力可能。バッテリー残量がほぼゼロの状態から、画面をオフにした状態で30分弱で55%まで回復できました。

少なくとも新品のうちは、バッテリーに関する心配はないでしょう。バッテリーの消耗速度が上がってしまっても、M4搭載のiPad Proで導入された修理容易性のささやかな向上がM5でも継続され、以前より容易にバッテリー交換できるようになるはず。

M5チップ搭載のiPad Proは、大型タッチスクリーンに求められるすべての要素を備え、他のiPadが及ばない完成度を満たしており、「最高のiPad」の名に恥じぬ仕上がり。M4チップ搭載のiPad Proもそうでしたが、M5は前世代の最高峰を塗り替えています。さらに、iPadOS 26によってNetflixの視聴や、単一の生産性アプリの使用以上の用途でエコシステムが飛躍的に使いやすくなりました。

とはいえ、現行または将来発売されるMacBook Airと比較した場合、iPad Proの価格はどうしてもネックに。ちなみに、MacBook Airは同等のチップを搭載し、動作に必要なワット数もわずかに高いだけで、よりオープンなmacOSを採用しています。

M5チップ搭載のiPad Pro、その真のメリットを享受できるユーザーはごくわずかです。高性能タブレットであることは間違いありませんが、最大のメリットは美しいOLEDディスプレイにあると言えるでしょう。OLEDの美しさは、次第に色あせていくかもしれません。それでもなお、その魅力は圧倒的で、ユーザーを魅了し続けるでしょう。

Source: Apple