¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥ë¥×¤ÈÍèµ¨·ÀÌó·ë¤Ð¤º¡¡NPB½é¤Î¥Á¥§¥³½Ð¿È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¡7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¾¡¤Á¼è¤ë¤â¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï28Æü¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥×Áª¼ê¤Ï2024Ç¯9·î¤Ëµð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç½é¤ÎNPB¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢1·³¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç5ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ë¥×Áª¼ê¤Ï¡Öº¸¼êÍîì¹üîìÅ¦½Ð½Ñ¡×¤Î¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢6Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£