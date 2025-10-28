ＧＬＥＡＴは２８日、１１月３日の神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ大会を最後に退団することを示唆していたＣＩＭＡ（４７）の進退について発表した。

この日、ＧＬＥＡＴは公式サイト上に「ＣＩＭＡ選手の１１月３日横浜ＢＵＮＴＡＩ大会後の進退について」と題して投稿。その中で「ＣＩＭＡ選手本人より契約期間内（２０２５年１２月３１日まで）は弊社側に一任すると決意表明をいただきました。弊社の希望として、１１月３日 横浜ＢＵＮＴＡＩ大会以降も出場していただきます。 ※怪我など欠場の理由がない限り」と発表した。

ＣＩＭＡが退団を示唆したのは、９日の後楽園大会。Ｇ―ＲＥＸ王座返り咲きを果たしたエル・リンダマンから横浜大会でのＶ１戦の相手に指名されると「お前との試合がこのリングでの最後の試合や」と激高。その後「この団体が俺に何をやらせたいのかわからないです。俺も何をやったらいいかわからない」と吐露していた。

また、ＷＥＢサイト上では「契約期間以降に関しましては、改めてＣＩＭＡ選手と話し合い、相互理解をしていきたいと考えています」と交渉を続けるとしている。ＣＩＭＡは３日、リンダマンのＧ―ＲＥＸ王座に挑戦するが、動向が注目されそうだ。