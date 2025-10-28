市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす29日からの天気のポイントです。

小野：

あす29日からあさって30日にかけて晴れるでしょう。31日の夜から雨が降り始め、1日・土曜日、2日・日曜日は冬型の気圧配置になるでしょう。



29日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす29日は次第に高気圧に覆われ、この状態はあさって30日まで続くでしょう。日中は日差しが届き、暖かくなるでしょう。ただ、上空の寒気と放射冷却現象が強まる影響で、あす29日、あさって30日とも、朝は冷え込むでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あす29日から、あさって30日にかけて晴れるでしょう。31日は、後半から雨が降り出すでしょう。1日・土曜日、2日・日曜日は冬型の気圧配置になり、雨が降るでしょう。いわゆる時雨です。ただ、本格的な冬ではないので、冬型は一時的です。祝日の3日には晴れ間が戻るでしょう。今の時期の金沢の最高気温は19度、最低気温は11度くらいが平年並みですので、特に、30日の一日の気温差にお気を付けください。



市川：

朝が8度、日中は20度と気温差が大きいですね。そして、3連休明けの4日は、また、20度まで上がるんですね。体調管理に気を付けないといけませんね。