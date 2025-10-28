スタジオツアー東京、チケット完売の特別企画「ホグワーツディナー」クリスマス時期に再び開催
【女子旅プレス＝2025/10/28】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、大広間で食事を堪能できる個人向けディナープラン「ホグワーツディナー」を、12月3日（水）、4日（木）、10日（水）、11日（木）の4日間限定で開催する。
世界中で愛される映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できるスタジオツアー東京。
「ホグワーツディナー」は、大広間のセットでコースディナーを堪能したあと、夜のスタジオツアーを貸し切りで楽しめる特別プランで、今年6月の東京初開催時にはチケットが即日完売。
急遽追加日程を設けるほどの大きな反響を呼んだことを受け、冬の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の会期に合わせ再び実施が決まった。
クリスマスに合わせてツリーやご馳走などの装飾が施され、400本のキャンドルの光が煌めくホグワーツの大広間でコースディナーを堪能したあと、夜のスタジオツアーを貸し切りで楽しめる。ディナーのテーブルは、ホグワーツのクリスマスをテーマに、雪の結晶を思わせるシルバーと白を基調にコーディネート。
特別ディナーコース（アミューズ、前菜、メイン、デザート）、飲み物（ビール、ワイン白・赤、ソフトドリンク、デザート提供時のコーヒー・紅茶）、そしてバタービールが含まれるほか、フォトスポットでの撮影や参加者限定のギフトといった同企画ならではの体験も用意されている。
チケットは1人58,000円（税込）。11月5日（水）正午よりニュースレター会員先行販売、11月7日（金）正午より一般販売が開始される。（女子旅プレス／modelpress編集部
開催日時：12月3日（水）、4日（木）、10日（水）、11日（木）17:15〜22:00
チケット価格：58,000円（税込）※定員に達し次第、予約終了
期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）
実施内容：
「大広間」、「ホグワーツ城の模型」「ダイアゴン横丁」「グリフィンドールの談話室」他
クリスマス・ライトアップ（屋外エクステリア、館内ロビー）
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
