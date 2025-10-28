【ZARAのブラウン】が大人にハマる！ 穿くだけで秋っぽ♡「垢抜けスカート」

2025年秋冬シーズンのランウェイでも多くみられたカラーのひとつが、リッチで深みのあるブラウン。そんなブラウンを採用したスカートが、【ZARA（ザラ）】から多数登場しています。今回は、コーデに投入するだけで、グッと季節感とこなれ感をまとった雰囲気にアップデートできそうな、「垢抜けスカート」をピックアップ。大人の秋コーデにぴったりなスカートを、売り切れ前にぜひチェックしてみて。

歩くたびに美しいスエード風 × プリーツ

【ZARA】「スエード風プリーツミディスカート ベルト付き」＜ブラウン＞\7,990（税込）

しなやかなスエード風素材と美しいプリーツが特徴の主役級スカート。マットな質感と落ち着いたブラウンカラーが、深まる秋を感じさせる1着です。ウエストマークするワイドベルトがセットになっており、スタイルアップ効果も期待できるかも。歩くたびに揺れるプリーツが上品なニュアンスを生み出し、シンプルなトップスと合わせるだけで洗練された印象に仕上がりそうです。

しっとり艶めく光沢ブラウン

【ZARA】「サテンミディ丈スカート」＜チョコレート＞\5,290（税込）

なめらかな光沢感と落ち感のあるサテン生地が特徴のスカート。シンプルなデザインながら動くたびに揺れる柔らかな生地が、上品な雰囲気のスタイリングに格上げしてくれます。深みのあるチョコレートカラーが季節感を引き立て、黒のトップスを合わせるだけでぐっと洗練された印象に。ヒールやブーツを合わせてクラシックにきめるも良し、スニーカーでカジュアルダウンしてもオシャレにきまりそう。オンにもオフにも使えそうな秋っぽ優秀スカートです。

モードなフリルで魅せる秋

【ZARA】「ZW COLLECTION フリル付きミディ丈スカート」＜ブラウン＞\10,990（税込）

重なり合うフリルの立体感と、しなやかなビスコース混紡糸で織りなす生地の質感が印象的なスカート。ボリュームのあるデザインながら広がりすぎないシルエットが絶妙なバランスで、大人女性らしい華やかさを添えています。程よいミディ丈は甘すぎず重すぎずのバランスで、チャレンジしやすそうなのも嬉しいポイント。シックなブラウンはゴールドのアクセサリーや金具との相性も良く、そっとコーデにプラスすればよりエレガントで艶やかな雰囲気になりそう。

ブラウンデニムで叶える大人の抜け感スタイル

【ZARA】「Z1975 レイヤード ミディ丈デニムスカート」＜ブラウン＞\6,590（税込）

落ち着いたブラウンカラーと美しいAラインシルエットで、デニムながら上品な雰囲気を醸し出すスカート。ウエスタン調のバックルベルトでシンプルな中にアクセントをプラス。トップスをタックインすれば、腰のラインがすっきりと見えて脚長効果も期待できそう。穿くだけで秋めく大人の「垢抜けブラウンスカート」は、きれいめカジュアルコーデの新定番になるかも。

