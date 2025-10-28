遠慮がちにしていた猫さんが、ひとたび甘え始めると…？愛おしさ全開なその姿に、虜になる視聴者さんが続出しました！

話題となった投稿は記事執筆時点で103万回再生を突破し、「ちょっとまって！めっちゃかわいくない！？！？」「これはたまらん」「幸せってこういうことなんだよな…」といったコメントが寄せられています。

【動画：遠慮してなかなかベッドに上がってこなかった三毛猫が、次の瞬間…】

飼い主さんのお誘い

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、お部屋に来てくれた三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんを飼い主さんがベッドの上へと誘ってみた時の様子です。

ある日、ベッドを手でポンポンと叩いて「おいで」と飼い主さんに誘われたものの、すぐには動かないミケちゃんの姿が。飼い主さんによると、ミケちゃんは遠慮をしているそうで、そんな良い子なところも愛おしいのだといいます。

全てが可愛すぎる！

遠慮してなかなかベッドに乗らずにいたミケちゃんですが、いざベッドへ飛び乗ると甘えん坊が大爆発！大好きな飼い主さんに、本当は甘えたくて仕方がなかったのでしょう。「うにゃ～ん」と、甘えているとすぐにわかる可愛すぎる声で鳴き始めたそうです。

すっかり甘えモードに入ったミケちゃんは、ベッドの上を少し移動して毛布をふみふみ。「うにゃうにゃ」という甘え声が止まらない中で、今度は喉を鳴らし始めたそう。ミケちゃんの気持ちを表すように、爆音と言っていいほどの大きなゴロゴロ音を響かせていたといいます。

最後まで甘えるミケちゃん

ここまででも十分すぎるぐらい可愛い姿を見せてくれていたミケちゃんですが、続けて飼い主さんに密着した体勢になると、ギュッとしがみついてきたそう。そしてさらに、飼い主さんの体に頭をスリッと擦りつけたそうで、こ、これはたまりませんね…！

たっぷりと甘えて満足したのか、飼い主さんに頬をぴったりとつけて目を閉じたミケちゃん。見ていて笑みがこぼれてしまうような安心しきった表情を浮かべ、幸せいっぱいな様子で眠りについたのでした。

投稿には「ウニャア～ンからのゴロゴロ大爆発、最高です」「ん゜みたいな声可愛すぎ」「見てるこちらも『うにゃ～ん♡』って言ってしまう」「添い寝検定1級ですね、かわいい」「ずるいっっっ！！ワタシもミケたんに「うにゃうにゃ」されたいーーーっっっ」「このゴロゴロ聞きながら寝たい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、人懐こく優しい性格のミケちゃんと愛情深いご家族の日常の様子が投稿されています。ミケちゃんの可愛すぎる甘えシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。