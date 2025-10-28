再発防止策の提言を目的とする理事会の諮問機関

日本サッカー協会（JFA）は10月28日、倫理・コンプライアンスの実践と遵守を推進することを目的とした「倫理・コンプライアンス タスクフォース（TF）」を新たに設置すると発表した。

臨時理事会後の会見に出席した宮本恒靖会長は「10月の先般の（影山）前技術委員長の件をはじめ、サッカー界で断続的にコンプライアンスに関する事案が発生して、たくさんの方々にご迷惑をおかけしています。私自身会長として、しっかりと信頼回復に向けて取り組んでいきたい」と話した。

今月7日に、視察先に向かう途中の航空機内で児童ポルノを閲覧したとして、フランスで有罪判決を受けた影山雅永・前技術委員長の契約を解除。他にも昨今、断続的にコンプライアンス事案が発生しており、これを未然に防ぐ組織体制の不備が課題となっていた。

タスクフォースは、JFA全体の組織風土の見直しと再構築を目指し、倫理、コンプライアンスの意識向上と、それを支える制度の整備に取り組む。理事会の諮問機関という位置付けで、理事会に対して改善策および再発防止策を提言する役割を担う。永続的な機関ではないが、ガナバンス、コンプライアンス強化自体はJFAの最優先課題として今後も継続して取り組んでいく。

宮本会長と共に会見に出席した湯川和之・専務理事は「まだ今日設置されただけなので具体的な日程は決まっていないが、年内、もしくは3か月以内には方針を出したいと思っています」と話した。

タスクフォースは理事および関連3委員会（コンプライアンス、法務、リスペクト）の代表者を中心に構成。座長には宮本恒靖会長、副座長にはコンプライアンス委員長の西本強氏（弁護士）が就任し、以下のメンバーで構成される。

【タスクフォース構成メンバー】 ・宮本恒靖（会長／座長） ・湯川和之（専務理事） ・山口香（常務理事） ・西本強（理事・コンプライアンス委員長／弁護士／副座長） ・三好豊（法務委員長・弁護士） ・今井純子（リスペクト委員長） ・福田雅（監事） ・生田圭（監事・弁護士）（FOOTBALL ZONE編集部）