

『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（C）Go Nagai/Dynamic Planning-DMM

SNS総フォロワー数430万越えの阿部なつきが、DMM TVの縦型ショートドラマサービス「DMM ショート」で配信されるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（11月25日から独占配信）に主演し、令和の“愛と正義の戦士”である如月ハニーを演じることが発表された。本作で伝説的ヒロインを装いも新たに演じ、「これは運命だ！」と深い喜びを語った。

永井豪氏による原作漫画が1973年に誕生して以来、『キューティーハニー』はテレビアニメ、実写映画、舞台など様々なメディアミックスが展開されてきた大人気シリーズ。今回、説明不要の伝説的ヒロイン、如月ハニーが「令和のキューティーハニー」として装いも新たに登場。

ハニーを演じる阿部なつきは、抜群のプロモーションで話題となりバラエティでも活躍する、まさに「令和の新たな“愛と正義の象徴”」。本作はオリジナルストーリーとして描かれ、視聴者に「自分らしく強く生きる勇気」が届くことを目指している。

物語は、大企業の社長令嬢だった如月ハニーが、借金取りに追われる貧乏生活に転落するところから始まる。その正体は「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、亡き父の遺志を継ぎ、愛と正義の戦士キューティーハニーとして邪悪な悪党を成敗していく。

『キューティーハニー』の代名詞ともいえる「ハニーフラッシュ！」の掛け声による変身は、本ドラマでも大きな見どころの一つ。ハニーは「空中元素固定装置」を起動させ、真面目なオフィススーツ姿の会社員、最強プロレスラー、カリスマホストなど、自由自在にあらゆる職業のプロフェッショナルに変身し、多彩なコスチューム姿が続々と登場。阿部自身も、「衣装チェンジもたくさんあって、どの衣装も本当に可愛らしい」とコメントし、注目ポイントとして挙げている。

併せて解禁されたキービジュアルでは、変身後の「キューティーハニー」を捉えた阿部なつきのスタイリッシュな姿が公開された。燃えるような背景の中、まっすぐで鋭い眼差しからは強い意志が感じられる。ハニーの象徴である真っ赤なショートヘアと、赤と黒の光沢あるタイトなスーツは、シリーズの伝統を受け継ぎつつも令和版としてアップデートされ、彼女のセクシーかつパワフルな印象を際立たせている。

主演の阿部は、国民的キャラクターであるキューティーハニーを演じることに「まさか自分が演じるなんて！という高揚感があった」と心境を明かした。特に、「普段“令和の峰不二子”と呼んでいただくこともあるのですが、ハニーと不二子、どちらも増山江威子さんが声を担当されていたと知って、本当にご縁を感じました。これは運命だ！」と、キャラクターを演じることへの深い喜びを語った。

また、本格的なアクション演技は初めてだったものの、撮影前の稽古を楽しんだとのこと。実は小学生の時に剣道を習い初段を持っている経験があり、アクション監督に剣の扱いを褒められたことが「ハニーとしての強さや凛々しさ」に繋がったと感じている。

阿部は、歴代ハニーの声や話し方を聴いて研究し、「可愛らしさと内に秘めた強さ、その両方をどう表現するか」を意識して撮影に臨んだという。「どんな時代でも『愛』と『勇気』を持って、自分の信じる道を貫く姿勢がハニーらしさ」であり、現代版のハニーが社会と戦い輝いていく姿を楽しみにしてほしいと期待を寄せた。

「キューティーハニー BELOVED ENEMY」は、DMM TVの縦型ショートドラマサービス「DMM ショート」で11月25日より全15話が配信スタート。