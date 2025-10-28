相川七瀬、90年代ミリオンヒット歌手と10数年ぶりに再会！ 直撃世代が歓喜
歌手の相川七瀬が4日、自身のインスタグラムを更新し、ポップスユニット、Every Little Thingの持田香織と10数年ぶりに再会を果たしたことを報告した。
【写真】相川七瀬、イケメン息子たちと浴衣姿で花火大会へ「仲良し親子」「素敵」
相川は「10数年ぶりにELT持田香織ちゃんと」「この模様は2回に分けて、光文社の『Flash』にて対談にて」と、ミリオンヒットを記録した「Time goes by」などの楽曲で知られるELTのボーカル、持田香織と写る2ショットを公開した。
90年第から2000年代にかけて活躍した2ショットには、コメント欄に「えぇ〜！！やばい！私の女神2人」「世代です 七瀬さん可愛い」「モッチーとの対談楽しみ」また楽しみな対談 ELTも凄い人気でしたよね！」といった反響が寄せられている。
引用：「相川七瀬」インスタグラム（＠nanasecat）
