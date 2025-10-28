ネットで恋した相手が実はbotだった――ファントムシータ、Adoプロデュースで史上最も“カワイイ”新曲配信決定
歌い手・Adoプロデュースの“レトロホラーアイドルグループ”ファントムシータが、新曲「botばっか」を11月11日に配信リリースすることが決定した。
【ライブ写真】圧倒的なパフォーマンスで魅了するファントムシータ
同曲は、音楽プロデューサー・佐々木喫茶が手がけた明るくポップな恋愛ソング。ネットで恋した相手が実はbotだったという現代的なテーマを、かわいらしいメロディーとともに描きながら、その裏側には「人間がAIやbotに蝕（むしば）まれていく」不気味さを忍ばせる内容となっている。ファントムシータ史上“最もカワイイ”とされる新曲に仕上がった。
ジャケット写真も公開され、“アイドルらしさ”とグループの本質である“レトロホラー”が融合した世界観が表現されている。
メンバーからはそれぞれコメントが寄せられており、「甘い歌声に隠れた毒々しいフレーズがとってもお気に入りです」（もな）、「貴方の愛が本物なのか確かめたくて思わず齧（かじ）りついてしまいました」（美雨）、「ファントムシータ初のかわいい曲です。でもしっかりと『私たちらしさ』も残っている」（凛花）、「じわじわとゾクゾクするような怖さにも注目してみてください」（百花）と、独自の魅力を語っている。
また、プロデューサーのAdoは「botばっかはファントムシータ史上1番可愛く、1番アイドルらしさをなぞった楽曲」と表現し、「レトロポップなサウンドの中にゾワゾワとするような可愛さが眠っていて、何よりメンバーの歌がとても可愛いのでたくさん聴いていただきたいです」とコメントを寄せている。
ファントムシータは昨年6月の初リリース以降、初の日本武道館ワンマン、初の世界ツアー、メジャーデビューと着実に活動の幅を広げており、今回の新曲でもその独自の世界観をより深めている。
