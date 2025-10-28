ONE N’ ONLY、カレンダー発売決定 テーマは“KING”と“POP”で相反する魅力を凝縮
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）による『ONE N’ ONLY OFFICIAL CALENDAR 2026 』（SDP）が、12月26日より発売される。表紙カット2種と特典カット10種が公開となった。
【表紙カット】表は“KING”！クールな表情のONE N’ ONLY
今年のテーマは“KING”と“POP”。相反する2つの世界観を、ワンエンらしい感性で大胆に表現した、まさに「ONE N’ ONLY」の進化を体感できる作品となっている。モード系の重厚な衣装に、煌びやかなアクセサリーを身にまとう「KING」スタイル。一方で、ビビッドカラーの衣装に笑顔を浮かべる「POP」スタイルでは、メンバー同士の自然な表情や遊び心が満載。モードとカジュアル、クールとキュート、相反する魅力を凝縮した“両面カレンダー” に仕上がっている。どちらのデザインを飾るか、自分好みに選べるのも魅力の一つ。気分や季節に合わせて「KING」と「POP」、2つの顔を堪能できる。
そして今回解禁となった表紙カットでは、対照的な魅力をみせる。「KING」スタイルでは、深みのあるブラックの衣装に身を包み、鋭い視線に堂々とした立ち姿で、圧倒的カリスマ性を披露。対する「POP」スタイルでは、一転してカラフルな装いで、見る人の心をパッと照らす。どちらの表紙も“今”のワンエンを象徴する唯一無二の世界観を味わうことができる。さらに、それぞれのメンバーが2つのテーマを独自に表現した計10枚の豪華特典カットも一挙解禁。
さらに、カレンダーの発売を記念したイベントの開催も決定。詳細は後日発表される。
