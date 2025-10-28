『相席食堂』大会史上初の失格者出現…「ぽっちゃりメガネ-1グランプリ」千鳥の同期ら6人参戦
きょう28日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10〜 ※関西ローカル）は、「ぽっちゃりメガネ-1グランプリ」後編を届ける。
【動画】千鳥の同期が暴走！「ぽっちゃりメガネ-1グランプリ」
「白塗り-1グランプリ」や「流し-1グランプリ」、「ハリウッド-1グランプリ」など、さまざまなロケの賞レースを生み出してきた『相席食堂』の新たなるロケの頂上決戦が「ぽっちゃりメガネ-1グランプリ」。
愛嬌たっぷりのぽっちゃりメガネたちの中から、「キングオブコント王者」「新喜劇」「同期」「無冠の帝王」「和菓子」「おばちゃん」をキーワードに持つ6人が参戦。街ブラをしながら、ぽっちゃりにふさわしい最強のハイカロリーグルメを見つけ出す。
審査項目は「笑い」「テクニック」「愛嬌」の3項目。千鳥が審査員となり、各項目10点の合計30点、ノブと大悟の合計60点満点で採点。最高得点を獲得した者が優勝となる。
前半戦では、「キングオブコント王者」ライスの関町知弘、「無冠の帝王」ルシファー吉岡、「和菓子」ネルソンズの和田まんじゅうが登場。今回はルシファー吉岡を暫定１位に迎えた後半戦。「おばちゃん」「同期」「新喜劇」をキーワードに持つぽっちゃりメガネが登場する。
「おばちゃん」がキーワードのぽっちゃりメガネは、ソフトクリームを食べながら号泣、デカ盛りのミートソーススパを食べながらまた号泣。真面目で優しすぎる姿で千鳥をほっこりさせる。「同期」のキーワードを持つのは、ロケ前に11キロのダイエットをしてしまった千鳥と同期のぽっちゃりメガネ。東京都品川区にある動物学者のエドワード・モース像からスタートするが、久しぶりのロケに気合が入りすぎて大迷走する。そして「新喜劇」のキーワードを持つぽっちゃりメガネは大阪府門真市にある「パナソニック」の創業者・松下幸之助像からスタート。近江牛専門店で超ハイカロリーのメガ盛り丼に挑む。
愛嬌いっぱいに激闘を繰り広げた6人だったが、千鳥がタオルを投げ、大会史上初の失格者まで出てしまう波乱の展開に。熱戦を制し、最強のぽっちゃりメガネに輝いたのは。
