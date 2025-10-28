タレントの叶恭子、美香姉妹が２８日までに公式ＳＮＳを更新し、コスプレ姿を披露した。

インスタグラムで「わ、私の大事な里香ちゃんが！いないのです…と、探しておりましたら、ファビュラスな姉が"それは…わたくしの里香さんと一緒にいたわよ。ほら、あそこに。"と、女神の(そうでもないような)微笑みで真っ赤な尖ったお爪で指を指したその先には！！私の里香ちゃんはファビュラスな姉の悪い子ちゃんな感じの里香さんと一緒にとても不思議なことになって…座っておりましたよ」とつづると、アクセサリーなどがたくさんつけられゴージャスになったフィギュアの写真をアップし。「どういうことなのでしょうか…コレは…理解不能、理解不能、の私の日常の一コマですよ」と続けた。

投稿には姉妹が人気漫画「呪術廻戦」のキャラクターにコスプレした姿も披露。姉の恭子が五条悟に、妹の美香が冥冥（めいめい）にふんしたコスプレ姿が公開された。

この投稿にファンからは「まさに特級呪物」「ゴージャスりかちゃんｗｗｗｗ」「恭子姉さんに美香姉さん、最高っす」「コスプレも毎回本当にポーズや細部までこだわられていて、本当にアートですね」「美し過ぎて気絶しそうです」といった声があがっている。