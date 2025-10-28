¼ÐÌÌ¤«¤éÆÍ¤½Ð¤¿¥Ç¥Ã¥¤Ë¡È¥Ö¥é¥ó¥³¡É¡Ä¸æºß½ê³Ù¤Ë¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖCOCORU¥Æ¥é¥¹¡×»³ÄºÉÕ¶á¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤ÈÁÖ²÷´¶
¡¡»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¤Î¸æºß½ê³Ù¤Ë¡¢»³¤Î¾å¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥é¥¹¤¬´°À®¤·¡¢10·î31Æü¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢µ¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë»°½Å¸©¤Î¸æºß½ê³Ù¡£
¡¡É¸¹â1180¥áー¥È¥ë¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖCOCORU¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤«¤é7¥áー¥È¥ëÆÍ¤½Ð¤·¤¿¥Ç¥Ã¥¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢"¶õÃæ»¶Êâ"¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯É÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥ê¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ÆÂç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±À¤ÎÃæ¤òÈô¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´Ìö¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡28Æü¤ÏÌ¸¤¬¤«¤«¤ë¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢Îë¼¯¤Î»³¡¹¤Î¹ÈÍÕ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸æºß½ê¥íー¥×¥¦¥¨¥¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¡§
¡Ö°ËÀªÏÑ¤Þ¤ÇË¾¤à¤¤ì¤¤¤ÊÄ¯Ë¾¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÀä·Ê¤È¡¢¹ÈÍÕ¤â¤É¤ó¤É¤ó¿§¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»³¤Î¾å¤«¤éÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ö¥é¥ó¥³¤Ï1²ó3Ê¬¡¢ÎÁ¶â¤Ï500±ß¤Ç¡¢¿ÈÄ¹110¥»¥ó¥Á°Ê¾å¡¢ÂÎ½Å100¥¥íÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÖ²÷´¶¤ÈÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸æºß½ê¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖCOCORU¥Æ¥é¥¹¡×¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÍøÍÑ¤Ï10·î31Æü¤«¤é¤Ç¤¹¡£
