¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¥â¥¤¥Í¥í¡¡3²ó¤ÎÆ±ÅÀµ¡¤ËÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¹Ã»Ò±àÊ¨¤«¤»¤ë
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡3²ó1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÅÐ¾ì¡£±¦ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤ÈÄ¶Ëþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¾ÂÇ¤Á¡£¤à¤·¤í±¦ÂÇÀÊ¤¬°ìÈÖÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤â6·î6Æü¤Î¸òÎ®Àï¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç»³ÌîÂÀ°ì¤«¤é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇÀÊ¤â2µåÌÜ¤Î150¥¥íµé¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢¤é±¦ÍãÀþ¤ËÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¡¢ºÍÌÚ¤ò¶ì¾Ð¤¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìî¼êÊÂ¤Î´üÂÔ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£