「東京ドラマアウォード2025」の受賞作品と受賞者が28日、発表され、奈緒（30）が主演女優賞に選出された。都内で授賞式が行われた。

奈緒は外国人居住者のリアルを描いたNHK「東京サラダボウル」で緑髪の国際捜査の警察官、鴻田麻里を演じた。今作は海外から参加したキャストも多かった。「初めて日本に来るという仲間もいて、日本の撮影現場を初めて知って、とてもとても幸せだったと言って帰ってくださったキャストの皆さんの顔が今でも忘れられません」と振り返った。

自身の役について「自分の目で見たものを信じる。そしていろんなボーダーを、勇気を持って超えていく人でした」と言い、「彼女に習って私自身、役者としてももちろんですが、1人の人間として、自分で見たものを信じ、信じてみたけどちょっと間違えたかなって思う時は1歩後ろに下がってですね。素直に日々を生きていきたいと思います」とスピーチした。

同アウォードは日本ドラマの海外展開促進を目的に創設され、今年で18回目を迎えた。「世界に見せたい日本のドラマ」をコンセプトに表彰している。