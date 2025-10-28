映画『東京日和』がデジタルリマスター版としてBlu-ray＆DVD化され、12月3日に発売されることが決定した。これを記念し、同日には竹中直人監督と主題歌・音楽監督を務めた大貫妙子が登壇するスペシャルイベントが開催される。

1997年に公開された『東京日和』は、写真家・荒木経惟とその妻・陽子による同名の写真＆エッセイ集を原作に、写真家が亡き妻との日々を綴る純愛ドラマ。東京のさまざまな風景の中に、夫婦の愛のかたちを描き出した。脚本は岩松了、撮影は『GONIN』の佐々木原保志が担当している。

竹中自ら写真家・島津巳喜男を演じ、妻ヨーコを中山美穂が演じた。本作は中山にとって代表作のひとつとして知られている。さらに、音楽監督を務めた大貫による主題歌と、坂本龍一との共作によるサウンドトラックが高い評価を受け、第21回日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞している。

12月3日に池袋HUMAXシネマズで開催される発売記念イベントでは、35mmプリントによる本編上映と、竹中と大貫によるトークショーが実施される。

●竹中直人 コメントあの『東京日和』が28年の時を経て、まさかのデジタルリマスターになって帰ってくる！そして……初のBlu-rayにもなるなんて！！未見の方も、すでに観たと言う方も、ぜひお手元に置き、ご家庭で映画『東京日和』を静かにそっと堪能して頂けたらうれしい限りです。パッケージデザインも新たに蘇る『東京日和』。あなたの心に残ることを願ってやみません。

（文＝リアルサウンド編集部）