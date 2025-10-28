吉宮るり、気象予報士試験合格 きっかけは『おかえりモネ』「あたたかく、適切な判断ができる気象予報士に」
俳優の吉宮るり（27）が28日、自身のXを更新し、気象予報試験に合格したことを報告した。
【写真】通知書を手にして喜ぶ吉宮るり 気象予報士試験に合格！
吉宮は、令和7年度第1回（通算第64回）気象予報士試験で合格。第62回から受毛始め、3回の受験で合格をつかんだ。
吉宮は「夢かと思い現実でほおをつねるという行為を初めてしました！気象予報士試験は合格しましたが、まだまだ予報士としてのスタートラインにたったばかりなので、これまで以上に気象について学んでいきたいと思います！」と喜びのコメントを寄せ、「私は『おかえりモネ』を見て気象予報士を志しました。ヒロインの百音さんのように一人ひとりに寄り添い、あたたかく、適切な判断ができる気象予報士となれるように頑張ります！」と意気込みを語った。
吉宮は、1997年8月8日生まれ。東京都出身。2024年9月からTBS『Gヘルスケア』（月〜木 深0：55〜、金 深0：43）の水曜担当を務めるほか、舞台に多数出演し、ゲーム『ニャンニャン忍び』真夜猫あかね役、『少女とドラゴン』ツクナ役を務めている。
【写真】通知書を手にして喜ぶ吉宮るり 気象予報士試験に合格！
吉宮は、令和7年度第1回（通算第64回）気象予報士試験で合格。第62回から受毛始め、3回の受験で合格をつかんだ。
吉宮は「夢かと思い現実でほおをつねるという行為を初めてしました！気象予報士試験は合格しましたが、まだまだ予報士としてのスタートラインにたったばかりなので、これまで以上に気象について学んでいきたいと思います！」と喜びのコメントを寄せ、「私は『おかえりモネ』を見て気象予報士を志しました。ヒロインの百音さんのように一人ひとりに寄り添い、あたたかく、適切な判断ができる気象予報士となれるように頑張ります！」と意気込みを語った。
吉宮は、1997年8月8日生まれ。東京都出身。2024年9月からTBS『Gヘルスケア』（月〜木 深0：55〜、金 深0：43）の水曜担当を務めるほか、舞台に多数出演し、ゲーム『ニャンニャン忍び』真夜猫あかね役、『少女とドラゴン』ツクナ役を務めている。