¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Î½é¸øÈ½¤Þ¤Ç3Ç¯Í×¤·¤¿ÍýÍ³²òÀâ¡ÖÏÀÅÀ¤ÎÀ°Íý¤Ë¤â¤ÎÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬»¦¿Í¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï22Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êÀ½¤Î½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¥Ø¥ê¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¶µÃÄ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤êº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¸å¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡°ãÈ¿¡¢²ÐÌôÎà¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¢·úÂ¤ÊªÇËÂ»¤Î5¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤«¤é½é¸øÈ½¤Þ¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£¿ÉË·»á¤Ï¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬2022Ç¯7·î¡£¤â¤¦¤Þ¤ë3Ç¯¤¿¤Ã¤Æ½é¸øÈ½¤«¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤ÏºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÇºÛ¤«¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿6¿Í¤ÎºÛÈ½°÷¤È¡¢¥×¥í¤ÎºÛÈ½´±3¿Í¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡ÖºÛÈ½Ãæ¤Ï°ìÈÌ¤ÎºÛÈ½°÷¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë´ÌµÍ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£±ä¡¹²¿Ç¯¤â¹´Â«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¸øÈ½¤«¤éÈ½·è¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºÛÈ½½ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬ºÛÈ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤®¤å¤Ã¤È°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¡£°µ½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÏÀÅÀ¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ëº£¸å¤ÎÆüÄø¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿³Íý¤Ï19²ó¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢12·î18Æü¤Ë·ë¿³¡£ÍèÇ¯1·î21Æü¤ËÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¿ÉË·»á¤Ï¡Ö½é¸øÈ½¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é·ë¿³¡¢È½·è¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¡Äî¤Î¿³Íý¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤Ï¡ÊÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£