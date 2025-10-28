TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÐÌÚÉÒ½¼ ³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö»ä¤È²¦µ£ÉôÄ¹¤È¤Î´Ö¤ÇµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢20Ç¯Íè¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ö¤ÇÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÊñ³çÅª¿ä¿Ê¤È·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òºÆ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×

ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤È²¦µ£ÉôÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬´Ö¡¢ÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÌÐÌÚÂç¿Ã¤«¤é²¦µ£ÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤äÀí³Õ½ôÅç¤Ê¤ÉÅì¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁá´ü¼áÊü¤äÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ¯¤­¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÐÌÚÂç¿Ã¤Ï¡Ö²ÝÂê¤È·ü°Æ¤ò¸º¤é¤·¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£