¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÉã¤ÈÌÌ²ñ¡¡¾ëÅçCBO¡Ö¹â¤¯É¾²Á¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬28Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Î²Ö´¬Åì¹â¤òË¬Ìä¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ÎÉã¤ÇÆ±¹»´ÆÆÄ¤ÎÍÎ¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÎÛÂÀÏº·¯¤ò¹â¤¯É¾²Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍÎ¤µ¤ó¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¡£¾ëÅçCBO¤Ï¡ÖÈà¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤¬°ìÈÖ¡¢µ±¤±¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¡ÊÆüÊÆ¡Ë¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢Èà¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£