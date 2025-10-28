Ê¡²¬¡¢Ê¡ÅçÏÂµ£¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡Ä¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡È14ÈÖ¡É¤òÇØÉé¤¦MF
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï28Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¹»¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ï2007Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß18ºÐ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤«¤é¼¯»ùÅç¸©¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ³Ø¹»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆMFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¸½¡§¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢MFÂçÇ÷ÎÝ¡Ê¸½¡§SCÁêÌÏ¸¶¡Ë¡¢DF¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº¡Ê¸½¡§¤¤¤ï¤FC¡Ë¡¢MFüâ¶¶Âç¸ç¡Ê¸½¡§¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¡Ê¸½¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤éï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö14¡×¤ò·Ñ¾µ¡£º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¡¢Ê¡Åç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ê¡ÅçÏÂµ£¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè35Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ï11¾¡11Ê¬13ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö44¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï12°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£´û¤ËÍèµ¨¤âJ1¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ï2007Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß18ºÐ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³ØÇ¯Âå¤«¤é¼¯»ùÅç¸©¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ³Ø¹»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆMFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¸½¡§¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢MFÂçÇ÷ÎÝ¡Ê¸½¡§SCÁêÌÏ¸¶¡Ë¡¢DF¿¼¹ÁÁÔ°ìÏº¡Ê¸½¡§¤¤¤ï¤FC¡Ë¡¢MFüâ¶¶Âç¸ç¡Ê¸½¡§¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡Ë¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í¡Ê¸½¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤éï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö14¡×¤ò·Ñ¾µ¡£º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ê¡ÅçÏÂµ£¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè35Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ï11¾¡11Ê¬13ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö44¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï12°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£´û¤ËÍèµ¨¤âJ1¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£