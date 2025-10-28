■全国の29日（水）の天気

発達した低気圧は、しだいに北海道から離れる見込みです。ただ、寒気が残るため、北海道では昼頃にかけて雪の降る所がありそうです。29日夕方までに、多い所で40センチの降雪が予想されています。電線や樹木などへの着雪に注意が必要です。また、引き続き強風にも注意が必要です。

東北や北陸でも、朝にかけて雨や雪の所があるでしょう。日中は天気が回復し、東北から九州は広い範囲で晴れそうです。

朝の気温は、西・東日本で10℃前後まで下がり、各地で今季一番の冷え込みとなりそうです。霜のおりる所もあるでしょう。日中の最高気温は、九州から東海で20℃前後と、快適な陽気になりそうです。関東は17℃前後で、少し肌寒くなりそうです。北日本は28日と同じか少し高くなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 2℃（±0 11月中旬）

仙台 8℃（-1 11月上旬）

新潟 11℃（±0 平年並み）

東京都心 12℃（-2 平年並み）

名古屋 10℃（-2 11月上旬）

大阪 12℃（-2 11月上旬）

広島 9℃（-1 11月中旬）

高知 11℃（±0 11月上旬）

福岡 11℃（-4 11月中旬）

鹿児島 14℃（＋1 11月上旬）

那覇 22℃（-3 平年並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 10℃（＋3 11月中旬）

仙台 15℃（±0 11月中旬）

新潟 6℃（±0 11月上旬）

東京都心 18℃（-3 11月上旬）

名古屋 19℃（±0 11月上旬）

大阪 19℃（±0 11月上旬）

広島 20℃（＋1 11月上旬）

高知 23℃（＋2 平年並み）

福岡 20℃（＋2 11月上旬）

鹿児島 25℃（＋3 平年並み）

那覇 28℃（＋2 10月中旬）

■全国の週間予報

30日は、全国的に晴れるでしょう。31日は、低気圧が近づくため九州から東北南部にかけて雨が降り、西日本を中心に雨脚が強まりそうです。

11月1日は、低気圧が発達しながら北海道付近に進み、東日本や北日本を中心に雨が降るでしょう。雨や風が強まり、荒れた天気になりそうです。2日から3日にかけても、北陸や北日本の日本海側を中心に雨が降りそうです。西日本や太平洋側は晴れて、行楽日和になるでしょう。