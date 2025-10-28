日テレNEWS NNN

■全国の29日（水）の天気
発達した低気圧は、しだいに北海道から離れる見込みです。ただ、寒気が残るため、北海道では昼頃にかけて雪の降る所がありそうです。29日夕方までに、多い所で40センチの降雪が予想されています。電線や樹木などへの着雪に注意が必要です。また、引き続き強風にも注意が必要です。

東北や北陸でも、朝にかけて雨や雪の所があるでしょう。日中は天気が回復し、東北から九州は広い範囲で晴れそうです。

朝の気温は、西・東日本で10℃前後まで下がり、各地で今季一番の冷え込みとなりそうです。霜のおりる所もあるでしょう。日中の最高気温は、九州から東海で20℃前後と、快適な陽気になりそうです。関東は17℃前後で、少し肌寒くなりそうです。北日本は28日と同じか少し高くなるでしょう。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　2℃（±0　11月中旬）
仙台　　　8℃（-1　11月上旬）
新潟　　　11℃（±0　平年並み）
東京都心　12℃（-2　平年並み）
名古屋　　10℃（-2　11月上旬）
大阪　　　12℃（-2　11月上旬）
広島　　　9℃（-1　11月中旬）
高知　　　11℃（±0　11月上旬）
福岡　　　11℃（-4　11月中旬）
鹿児島　　14℃（＋1　11月上旬）
那覇　　　22℃（-3　平年並み）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　10℃（＋3　11月中旬）
仙台　　　15℃（±0　11月中旬）
新潟　　　6℃（±0　11月上旬）
東京都心　18℃（-3　11月上旬）
名古屋　　19℃（±0　11月上旬）
大阪　　　19℃（±0　11月上旬）
広島　　　20℃（＋1　11月上旬）
高知　　　23℃（＋2　平年並み）
福岡　　　20℃（＋2　11月上旬）
鹿児島　　25℃（＋3　平年並み）
那覇　　　28℃（＋2　10月中旬）

■全国の週間予報
30日は、全国的に晴れるでしょう。31日は、低気圧が近づくため九州から東北南部にかけて雨が降り、西日本を中心に雨脚が強まりそうです。

11月1日は、低気圧が発達しながら北海道付近に進み、東日本や北日本を中心に雨が降るでしょう。雨や風が強まり、荒れた天気になりそうです。2日から3日にかけても、北陸や北日本の日本海側を中心に雨が降りそうです。西日本や太平洋側は晴れて、行楽日和になるでしょう。