【間もなく試合開始!!】日本シリーズ2025第3戦、阪神 VS ソフトバンク、勝負の行方は!?
本日、SMBC日本シリーズ2025第3戦、阪神対福岡ソフトバンクが、阪神甲子園球場で行われます。
第1戦は、僅差のゲームをものにして阪神が勝利。第2戦は一転して、ソフトバンクが早い回での大量得点で勝利をもぎ取りました。マイナビニュースでは、試合展開を見やすく掲載した速報記事を掲載しています。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第3戦の速報記事を見る!!
○予告先発投手、阪神は才木浩人、ソフトバンクはモイネロ
互いに勝ち星1のイーブンの状態で、いよいよ本日18時に試合開始となります。両チームの予告先発投手は、阪神は才木浩人投手、ソフトバンクはＬ．モイネロ投手と発表されています。
ともに高い投手力を擁するチームのため、本シリーズは1点を取り合う展開になるとの予想もありましたが、第2戦では阪神の先発投手デュプランティエが早い回で打ち込まれ、ソフトバンクが試合の流れをつかみました。
第3戦では、どのような結果になるでしょうか。また、阪神の本拠地開催の第3戦ではDH制が適用されません。こちらも勝負の行方を占ううえでは重要な要素になる可能性もあります。
2年ぶりの日本一奪還を狙う阪神と、昨年2連勝後に4連敗を喫し日本一を取り逃したソフトバンク。シリーズの行方を左右する2勝目を先にあげるのはどちらでしょうか。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
第1戦は、僅差のゲームをものにして阪神が勝利。第2戦は一転して、ソフトバンクが早い回での大量得点で勝利をもぎ取りました。マイナビニュースでは、試合展開を見やすく掲載した速報記事を掲載しています。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。
→✅第3戦の速報記事を見る!!
互いに勝ち星1のイーブンの状態で、いよいよ本日18時に試合開始となります。両チームの予告先発投手は、阪神は才木浩人投手、ソフトバンクはＬ．モイネロ投手と発表されています。
ともに高い投手力を擁するチームのため、本シリーズは1点を取り合う展開になるとの予想もありましたが、第2戦では阪神の先発投手デュプランティエが早い回で打ち込まれ、ソフトバンクが試合の流れをつかみました。
第3戦では、どのような結果になるでしょうか。また、阪神の本拠地開催の第3戦ではDH制が適用されません。こちらも勝負の行方を占ううえでは重要な要素になる可能性もあります。
2年ぶりの日本一奪還を狙う阪神と、昨年2連勝後に4連敗を喫し日本一を取り逃したソフトバンク。シリーズの行方を左右する2勝目を先にあげるのはどちらでしょうか。
「阪神タイガース」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ