¡Ö2100m¤Þ¤ÇÊ®±ì¾å¾º¡×²Ð»³¸Ð¤«¤éÊ®²Ð¤¹¤ë½Ö´Ö±ÇÁü¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥¿¡¼¥ë²Ð»³¡¦¥«¥ó¥é¥ª¥ó²Ð»³¤ÎÊ®²ÐÁê¼¡¤°
²Ð¸ýÉÕ¶á¤Ë¸«¤¨¤ë²º¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤¬Ä¾¸å¡¢ÆÍÁ³¤´¤¦²»¤È¤È¤â¤ËÊ®¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®²Ð¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
Ê®¤½Ð¤¿ÂçÎÌ¤Î¿å¾øµ¤¤È²Ð»³³¥¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²èÌÌ¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®²Ð¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎËÌÉô¥ë¥½¥óÅç¤Ë¤¢¤ë¡¢É¸¹â311¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³¡¢¥¿¡¼¥ë²Ð»³¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î26Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤¬È¯À¸¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó5»þ´Ö¸å¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤¬È¯À¸¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹±ÇÁü¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿å¤¬¥Þ¥°¥Þ¤ÎÇ®¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤ÆµÞ·ã¤ËÊ¨Æ¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÊ®²Ð¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸½¾Ý¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÊ®±ì¤Ï1200¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î7Ê¬¸å¡¢Æ±¤¸²Ð¸ý¤Ç¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¿å¾øµ¤Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÊ®±ì¤Ï2100¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥ë²Ð»³¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¡Ö¥ì¥Ù¥ë1¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊ®²Ð¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥°¥í¥¹Åç¤Î¥«¥ó¥é¥ª¥ó²Ð»³¤Ç¤â²Ð»³³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢Ê®±ì¤¬4000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ5·î¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï²ÐºÕÎ®¤âÈ¯À¸¤·¡¢Ìó2Ëü¿Í¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥«¥ó¥é¥ª¥ó²Ð»³¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Ï²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë2¤Ç¡¢´í¸±¶è°è¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£