サヨナラホームランを放ち喜びを爆発させるドジャースのフリーマン/Brynn Anderson/AP

（ＣＮＮ）米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦が２７日、ロサンゼルスのドジャースタジアムであり、ドジャース（ナショナル・リーグ）がブルージェイズ（アメリカン・リーグ）を延長十八回の末に６―５で下し、シリーズの対戦成績を２勝１敗とした。

激しいシーソーゲームとなったこの試合、ドジャースの大谷翔平が歴史的な活躍を見せた。大谷は４打数４安打３打点と、３度の最優秀選手（ＭＶＰ）受賞者にふさわしい存在感を示した。本塁打は２本。出塁９度という驚異的な数字も残した。

最終的に試合を決めたのは、２０２４年のワールドシリーズＭＶＰ、フレディ・フリーマンのサヨナラ本塁打だった。

トロントの先発マックス・シャーザーは、史上初めて４球団でのワールドシリーズ先発登板を果たした投手となり、歴史に名を刻んだ。

試合は、二回裏にロサンゼルスのテオスカー・ヘルナンデスがシャーザーからソロ本塁打を放ち、ドジャースが１―０と先制。

続く三回、大谷がシャーザーの速球を捉え、推定飛距離３８９フィート（約１１９メートル）の本塁打を放ってリードを２点に広げた。

四回表にブルージェイズのアレハンドロ・カークが３ランを放ち逆転。さらにアンドレス・ヒメネスの犠牲フライで１点を加えた。

ドジャースは五回裏に反撃。大谷とフレディ・フリーマンの適時打で４―４の同点に追いついた。

七回表、ブルージェイズはボー・ビシェットが一塁線へ鋭い打球を放つと、走者のウラジーミル・ゲレロ・ジュニアが激走し、捕手のタッチをかいくぐって本塁へ滑り込み、５―４と再び勝ち越した。

しかしその裏、大谷が再びチームを救った。七回裏にこの試合２本目となる本塁打を放ち、５―５の同点となった。

大谷はこれで４本目の長打を記録し、１９０６年にシカゴ・ホワイトソックスのフランク・イズベルが樹立したＷＳ記録に並んだ。また、一つのポストシーズンで３度の複数本塁打試合というメジャー新記録も樹立した。

九回裏、ブルージェイズは、大谷にさらなる打撃を許さぬよう申告敬遠を選択。大谷は次の打者の際に二盗を試みた際、タッチアウトとなった。

両軍とも得点できぬまま延長十八回に突入。２０１８年のワールドシリーズ第３戦と並ぶ最長試合となった。

第２戦で完投した山本由伸が十九回に備えてブルペンで肩を温め始めたそのとき、フリーマンがセンターへサヨナラ本塁打を放った。

試合時間６時間３９分の死闘を制し、スタジアムの５万人超の観客が喜びに沸いた。

両チームはおよそ１７時間後、２８日の第４戦で再び顔を合わせる。

第４戦の先発が予定されている大谷は休息時間が限られそうだ。それでも、大谷はポストシーズンの歴史に新たなページを刻んだ。プレーオフで１試合に９度出塁したのは史上初。これまでの最多記録は６度だった。大谷はこの日、４打数４安打の後、４申告敬遠、１四球だった。

ドジャースは第４戦を有利な立場で迎える。過去のＷＳでは、最初の２戦を１勝１敗で分け合った場合、第３戦を制したチームが６７％の確率で優勝している。