¶Á¤ÅÏ¤ë²ÎÀ¼¡¡¶âÂô¤Ç»ùÆ¸¤ÎÅÁÅý¹Ô»öŽ¢¾®³Ø¹»Ï¢¹ç²»³Ú²ñŽ£¡¡3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç»Ï¤Þ¤ë
¶âÂô»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÏ¢¹ç²»³Ú²ñ¡×¤¬28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤Ç65²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¶âÂô»Ô¾®³Ø¹»Ï¢¹ç²»³Ú²ñ¡×¡£
»ùÆ¸¤¬²»³Ú¤Ë¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»54¹»¡¢Ìó4300¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
28Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅòÍ°¾®¤ÎÃîÁ÷¤êÂÀ¸Ý¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ11¹»¤Î»ùÆ¸¤¬Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤Î¼ø¶È¤äÊü²Ý¸å¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
²ñ¾ì¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç²»³Ú²ñ¤Ï¡¢¶âÂô²Î·àºÂ¤Ç30Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£