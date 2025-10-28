本田響矢、芳根京子からの「問題ありますか？」質問に照れ回答「めおと日和」が作品賞受賞【東京ドラマアウォード2025】
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の芳根京子と俳優の本田響矢が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）で「作品賞」を受賞した。
【写真】】芳根京子、印象ガラリの夏限定ヘア
2人そろって登壇した芳根と本田。芳根が「どうぞ」というジェスチャーを交えて本田にトロフィーを渡すと、本田はニッコリ。登壇してすぐに仲睦まじい様子を見せていた。
芳根は、ドラマを通して「日常の言葉」の大切さを学んだと話し、「またみんなで集まって『嬉しいね』ってお話ができる幸せな夜をいただき、本当にありがとうございます」と感謝を口にした。そして、最後に「本田くん、問題ありますか？」と本田に質問。本田は、「はい。問題ありません」と照れた様子で、同ドラマでお馴染みとなっていたフレーズを答えていた。
今年で18回目の開催となる本賞は、作品の質の高さだけではなく“市場性”、“商業性”にスポットをあて“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。
作品賞＜連続ドラマ部門＞グランプリは『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）、優秀賞は『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『東京サラダボウル』（NHK）、『ホットスポット』（日本テレビ）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）が受賞した。
個人賞は主演男優賞『御上先生』の松坂桃李、主演女優賞『東京サラダボウル』の奈緒、助演男優賞『ホットスポット』の東京03・角田晃広、助演女優賞『海に眠るダイヤモンド』の杉咲花、脚本賞『御上先生』の詩森ろば氏、演出賞『海に眠るダイヤモンド』塚原あゆ子氏が受賞した。また、King Gnuが手掛けた「海に眠るダイヤモンド」の主題歌『ねっこ』が主題歌賞を獲得。そして、特別賞は2024年に亡くなった西田敏行さんに贈られた。（modelpress編集部）
◆芳根京子＆本田響矢、そろって登壇
◆「東京ドラマアウォード2025」
