“3年6カ月ぶり”ソロカムバックのi-dle・ミヨン、先行公開曲『Reno（Feat. Colde）』リリース！

i-dleのミヨンが、“3年6カ月ぶり”となるソロカムバックを始動した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

ミヨンは10月28日18時、2ndミニアルバム『MY, Lover』の先行公開曲『Reno（Feat. Colde）』の音源とミュージックビデオを公開し、本格的なカムバック活動をスタートさせた。

『Reno（Feat. Colde）』は、マイナー調のエレキギターループと重厚なビートの上に、ミヨンの多彩なボーカルが重なり、愛が執着へと変わり破滅へと突き進む瞬間を描いた楽曲。独特な音色で注目を集めるアーティスト・Coldeがフィーチャリングで参加し、2人の音楽的世界が交わることで、曲全体にミステリアスな緊張感を完成させている。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ミヨン

ミュージックビデオは、一編の“ウエスタン・ノワール映画”を思わせる感覚的な映像美を披露。狂気じみた愛に溺れるミヨンの繊細かつ多彩な表情演技が、映像に強い没入感を与えている。また、Netflix映画『告白ヒストリー』やドラマ『弱いヒーローClass1』などで活躍した俳優チャ・ウミンが恋人役として出演し、息の合った演技を見せている。

これに先立ち、所属事務所CUBEエンターテインメントは10月27日・28日にかけてi-dleの公式SNSを通じて『Reno（Feat. Colde）』のコンセプトフォトを公開。音源とMVへの期待を一層高めた。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）ミヨン

コンセプトフォトでは、対照的なスタイリングと雰囲気を通して“愛の二面性”を表現。雪が舞う幻想的な空間で儚い感情を漂わせたかと思えば、ブラックスーツに身を包み、車のボンネットに腰掛けてクールな眼差しを向ける姿で強烈なカリスマを放っている。

なお、ミヨンは先行公開曲『Reno（Feat. Colde）』に続き、11月3日18時にタイトル曲『Say My Name』をはじめ、『F.F.L.Y』『Space Invader』『You And No One Else』『Petal Shower』『Show』など全7曲を収録した2ndミニアルバム『MY, Lover』をリリースする予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。韓国の5人組女性アイドルグループi-dleの一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。