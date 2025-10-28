¡ÖµÈ¾Í»û¤ËÈþ½Ñ´Û¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤óÀÂµî¤«¤é1Ç¯¡¢ºâÃÄÂåÉ½¤¬ÌÀ¤«¤¹ÁÔÂç·×²è¡ÄUMEZZ HOUSE°ÜÃÛ¤Î¹½ÁÛ¤â
¡ÖºòÇ¯7·î¤ËËö´ü¤¬¤ó¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÍ¾Ì¿3¥«·î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡È¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¾Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¡Ø¤¹¤°¤Ë¡¢ºâÃÄ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Á°¡¢Ì¡²è²È¡¦·Ý½Ñ²È¤ÎÇà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯88¡Ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾åÌîÍ¦²ð»á¡£Æ±»á¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾å¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ø°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í UMEZZ¡Ù¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Æ55Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤Ø¤Ó¾¯½÷¡Ù¤ä¡Ø¤ª¤í¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ç72Ç¯¤ËÂåÉ½ºî¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¡Æ76Ç¯¤Ë¥®¥ã¥°¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë°î¤ì¤¿Ì¾ºî¡Ø¤Þ¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¤Î¡Ö¥°¥ï¥·¡×¥Ý¡¼¥º¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¡£Ä¹Ç¯¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¡£¸¡ºº¤ÇËö´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Æ±Ç¯8·î¤Ë¤ÏÉÂ¾²¤Ç¼«¿È¤ÎºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ä¤µ¤é¤Ê¤ë¿·ºî¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢10·î28Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¡£
ºâÃÄÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÌî»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºâÃÄ¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ¾²¤ÎÃæ¡¢ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©ÌÜÅª¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÅª¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ä¼«¿È¤Î·Ý½ÑÅªÉ¾²Á¤ò¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
Çà¿Þ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¸Á°¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎµÈ¾Í»û¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎºîÉÊ¡Ø¤³¤ï¤¤ËÜ¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿µÈ¾Í»û¤ò¤á¤°¤ëÆæ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ÃÏ¤Ï¡ÈÇà¿Þ¤«¤º¤ª¤¬°¦¤·¤¿³¹¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£º£Ç¯¤Î5·î¤Ë¤âµÈ¾Í»û¤Ç¡ØÇà¿Þ¤«¤º¤ª ¥µ¥Ð¥é¡ª ¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÄÉÅé¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Æ07Ç¯¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢³°ÊÉ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¹ÈÇò¥«¥é¡¼¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡ÈUMEZZ HOUSE¡ÊÄÌ¾Î¡§¤Þ¤³¤È¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡É¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±·úÊª¤Ï¡¢·úÀßÅö»þ¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ø·Ê´Ñ¤òÂ»¤Í¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ·úÀßº¹¤·»ß¤á¤ÎÀÁµá¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤ËÍ×µá¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î½»µï¤ÏµÈ¾Í»û¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë¡ÈÇà¿Þ¤«¤º¤ªÈþ½Ñ´Û¡É¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×
ºâÃÄ¤òºî¤Ã¤¿Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦ÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡È¤¢¤ë¹½ÁÛ¡É¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡Æ22Ç¯¤Ë¡ØZOKU SHINGO¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢ºî³¨²èºîÉÊ¤Ç²è¶È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Î¤³¤È¤ò¡È·Ý½Ñ²È¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë¡ÈÇà¿Þ¤«¤º¤ªÈþ½Ñ´Û¡É¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸½ºß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤Ç¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Çà¿ÞºîÉÊ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ë¥Ã¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²¤½£ºÇÂçµé¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ô¥ë¥Ã¥«¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡õ¥²¡¼¥à¥º¡Õ¤Ç¡¢¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤¬¡ÔºÇÍ¥½¨½ÐÈÇ´ë²è¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤«¤é¤âÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î¹½ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ë³«¤«¤ì¤¿Èþ½Ñ´Û¤ò¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë·ú¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÃÄ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØFROM ¡ÈKICHIJOJI¡É TO THE WORLD¡Ê¡ÈµÈ¾Í»û¡É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î°¦¤·¤¿µÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ØUMEZZ HOUSE¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³¤³°¤ÎÊý¤«¤é¡ÔUMEZZ HOUSE¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤¿¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Û¤É¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤òË¾¤àÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Çà¿Þ¤µ¤ó¤â¤³¤Î²È¤ò¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºâÃÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¡¢¹¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤¬½»Âð³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËUMEZZ HOUSE¤ò°ÜÃÛ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÃÛ¤È¹ç¤ï¤»¡¢Å¸¼¨¼¼¤âÁýÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡ØÇà¿Þ¤«¤º¤ªÈþ½Ñ´Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Æ26Ç¯¤ÏÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´ü¤ËÄ¾¶á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¢¤ë10·î28Æü¤Ë¡ÔÇà¿Þ¤«¤º¤ªÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Õ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çà¿Þ¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤Î¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¡ØZOKU SHINGO¡Ù¤Î½ñÀÒ²½¤ä¡¢¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É²áµîºîÉÊ¤òB5ÈÇ¤Î»¨»ï¥µ¥¤¥º¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½ÐÈÇ¤¹¤ë¡ÔUMEZZ AUTHENTIC COLLECTION¡Õ¤Û¤«¡¢Â¿¿ô¤Î´ë²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥à»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î²ó¸ÜÅ¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯5·î¤ËµÈ¾Í»û¤Ç¡ØUMEZZ GUWASHI CARNIVAL¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£