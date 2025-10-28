¡Öµí¤«¤éÉü½²¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡×Çà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó¡¡À¸Á°¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö2ÆüÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¡Ô°ì¼þ´÷¡Õ
10·î28Æü¤ÇÌ¡²è²È¡¦·Ý½Ñ²È¤ÎÇà¿Þ¤«¤º¤ª¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯88¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£Çà¿Þ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¡ºº¤ÇËö´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤½¤ÎÌó3¥«·î¸å¤ËÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡Æ55Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤Ø¤Ó¾¯½÷¡Ù¤ä¡Ø¤ª¤í¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ç72Ç¯¤ËÂåÉ½ºî¡ØÉºÎ®¶µ¼¼¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¡Æ76Ç¯¤Ë¥®¥ã¥°¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë°î¤ì¤¿Ì¾ºî¡Ø¤Þ¤³¤È¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¤Î¡Ö¥°¥ï¥·¡×¥Ý¡¼¥º¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¡£Ä¹Ç¯¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤Ï¡Ø°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í UMEZZ¡Ù¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºâÃÄ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤Î¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¾åÌîÍ¦²ð»á¤À¡£
¾åÌî»á¤ÏºÇÈÕÇ¯¤ÎÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÇà¿Þ¤µ¤ó¤ÏÍ¾Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¼«¿È¤ÎÃøºîÊª¤ò´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎºâÃÄ¤ò¼«¤éÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Æ23Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢Âà±¡¸å¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿·ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏËö´ü¤¬¤ó¤È¸À¤ï¤ìËÜ³ÊÅª¤Ë¡ÈºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Îºî¶È¡É¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹ñÆâ³°¤Ø¹¤¯È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºâÃÄ¤ÎÀßÎ©¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ºâÃÄ¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ëö´ü¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«°¤¤ÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Çà¿Þ¤µ¤ó¡£À¸Á°¤«¤éÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Í¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÈÇà¿Þ¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¿©»öË¡¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡ØÆ±¤¸¤â¤Î¤òÏ¢Â³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÈÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ïµû¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¿©ºà¤ò¡Ä¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÆü°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çà¿Þ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡ØµíÆù¤òÏ¢Â³¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Èµí¤«¤éÉü½²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¿©»ö¤¬ÊÐ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°Êª¤äÀ¸¤Êª¤«¤é¤ÎÉü½²¤ò¼õ¤±¡¢°¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«Á³¿©ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤è¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ¾²¤ÇºâÃÄ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÇà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈËè²ó¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºâÃÄ¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤â¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¡Ø¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢Çà¿Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ê¤É¡¢¿ô¥«¹ñ¸ì¤Î¸ì³ØÊÙ¶¯¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤â¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤ÇNHK¥é¥¸¥ª¹ÖºÂ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Çà¿Þ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÈà¤ÏºîÉÊ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¡½¡½¡£