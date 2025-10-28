JR·ÝÈ÷Àþ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¡¡±äÄ¹¤µ¤ì¤ëÁýÊØÎó¼Ö¤ÏËè½µÅÚÍËÆü¤Ë±¿¹Ô¡¡2026Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç
JR·ÝÈ÷Àþ
¡¡JR·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸ÇÑ¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎó¼Ö¤ÎÁýÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£28Æü¡¢¤½¤Î±äÄ¹´ü´Ö¤Î±¿¹ÔÆü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿¹ÔÆü¤Ï2025Ç¯11·î29Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÍËÆü¡Ê·×14Æü´Ö¡Ë¤Ç¤¹¡£¿·¸«±Ø～¹Åç¸©¤ÎÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¤Ê¤É¤Ç³ÆÆü¾å²¼1ËÜ¤º¤Ä±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßJRÀ¾ÆüËÜ¤ÏºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿·¸«±Ø¤È¹Åç¸©¤ÎÈ÷¸åÍî¹ç±Ø¤Î´Ö¤Ê¤É¤ÇÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ë¾å²¼1ËÜ¤º¤ÄÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤ÏÅö½é¡Ö±¿Å¾»Î¤ä¼ÖÎ¾¤Î¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼Â»Ü¤Ï4¥«·î¤¬¸Â³¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁýÊØ¤Ï11·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢10·î10Æü¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢ÁýÊØ¤ò½µ1²ó¤Ë¸º¤é¤·¡¢¿·¸«È¯¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ì¤Ð2026Ç¯3·î¤Þ¤ÇÁýÊØ¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï2026Ç¯3·î¤âÁýÊØ¤Î±¿¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£