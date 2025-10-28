高知の秋の味覚、新高梨。その新高梨を使った酒が13年前からつくられています。

誕生のきっかけは生産者の「もったいない」という思いでした。



高知の秋の味覚、新高梨。

大ぶりな実にシャキシャキとした食感、そして糖度の高さが特徴で、9月から10月にかけて出荷の最盛期を迎えます。その新高梨を使った酒が県内で販売されています。

その名も、「まるはりヌーボー」。

2012年から、まいとし秋に製造販売していて「新高梨の酒は珍しい」と県内外で人気となっています。その名の通り、高知市針木地区で作られるブランド新高梨「まるはり」が使われています。





針木地区の「石黒やまと果樹園」の加工場にお邪魔しました。まるはりを作って10年、父親とともに梨園を切り盛りする石黒文雄さんです。針木地区では現在、22軒の生産者がまるはりを作っています。まるはりは通常の新高梨より糖度が高く、その糖度はおよそ12度以上。しかし表面にキズが入ったり、黒く傷んだものは「まるはり」ブランドでは出荷できません。味は十分美味しいものの青果用としては出荷できず、生産者の頭を悩ませていました。■石黒さん「傷んでいるとはいえ味自体は新高梨の味するものもあるので、これをただ捨ててしまうのはあまりにももったいない。苦労して作ったものなので何とか最後まで利用したいという想いがある」手塩にかけて育てたまるはりをどうにか活用し守りたい。そんな生産者の思いからまるはりヌーボーが生まれました。10月14日、まるはりヌーボーに使う梨が県工業技術センターに運ばれました。表面にキズなどがある新高梨およそ520キロを手作業で切っていき、機械で果汁を絞ります。■生産者「もったいないよね本当はね。お酒にしたらまたおいしお酒ができる」「お客さんも多くなった。楽しみにしている方がだいぶおられるのでそのために作っている」以前は廃棄処分となっていた新高梨が新たな形で生まれ変わります。絞った果汁が向かうのは香南市赤岡町にある高木酒造です。果汁を絞った翌日、高木酒造の作る日本酒・「豊能梅」と果汁を混ぜ合わせていきます。まるはりの豊かな香りを残すため試行錯誤を繰り返し、スッキリとした飲み口の豊能梅が選ばれたということです。まるはりヌーボーをつくるうえで一番のこだわりは―■蔵元「梨のみずみずしさ、甘みをなるべくいかしたのがこだわり。果汁濃度高めにレシピを作っている。そうでないと梨の香りやよさを感じとれない。半分がなし果汁なので梨好きには楽しんでもらえる仕上がりになってるんじゃないかと」「農家さんの協力のもとできた酒。梨の風味をそのまま楽しんで」出来上がった「まるはりヌーボー」を、生産者の皆さんにも飲んでもらいました。■生産者「おいしい。ええ出来」「僕ら最初からやりゆうき、毎年とれて誇りですね■石黒さん「梨の甘みがすごい。梨そのもの使うより甘いんじゃないかという甘さがある」「気候も大変な状況でこの暑さでとれないが、ようやくとれたものがヌーボーになって楽しんでただけるので嬉しい。作っていてよかった」2025年の「まるはりヌーボー」は10月25日から約1200本を限定販売しています。大事に育てた「まるはり」を活かしたまるはりヌーボー。その中には、新たな需要を生み出すために奮闘してきた生産者の思いが詰まっています。