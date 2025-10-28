日本から海外に発信する魅力あるテレビ作品を選ぶ「東京ドラマアウォード2025」の表彰式が28日、都内で行われ、お笑いトリオ「東京03」の角田晃広（51）が助演男優賞を受賞した。連続ドラマ部門の優秀賞「ホットスポット」（日本テレビ）で、能力を使って日常の事件を解決していく宇宙人をコミカルかつシリアスに演じたことが評価された。

角田は「コントで培ったものを全て生かすことができたなという現場でした」と振り返り「生かせましたね〜生かせました」と強調。脚本を務めたバカリズム（49）とは何度もコントをやってきた関係性があったことに触れて「脚本がバカリズムだっからということに他ならない」とコント力が生きた理由を述べた。制作陣からも「壮大なコントのつもりでやっていい」と伝えられていたことも明かした。

スタッフや主演の市川実日子（47）をはじめとした共演者に感謝の思いも伝えながら「宇宙人が出てくるドラマにリアリティーを強くもたらしてくれて、本当に評判のいいドラマに仕上がったと思います」と胸を張った。そして「賞まで頂けて本当に光栄です」と笑顔を浮かべた。