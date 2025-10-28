「Ｓ級シリーズ・Ｆ１」（２８日、西武園）

梶原百香（２８）＝福岡・１１４期・Ｌ１＝予選１・７Ｒで久米詩（静岡）の仕掛けに離れず追走を決めて２着。好スタートを決めた。

「車番が１枠で良かったので、久米（詩）さんか松井（優佳）さんの後ろが欲しかった。久米さんの後ろが取れたので、あとは離れないで付いていくことだけに集中した」と久米のまくりに食い下がり２着に入り、ホッとした表情でレースを振り返った。

梶原大地（２８）＝福岡・１１９期・Ａ１＝との結婚を機に三重支部から福岡支部へ移籍。名字も川嶋から梶原へ変わり、今場所が３開催目。まだまだ梶原姓に慣れていない様子だ。

「梶原さんって声を掛けられてもピンとこない。今場所も九州の選手にあいさつに行ったけど自己紹介をする時に『川嶋百香です』って言ってしまった（笑）。練習は久留米でお世話になっています。練習環境も良くていい練習をさせてもらっています。何とかいい結果を残したいですね」と新天地での活躍を誓った。

２日目の予選２も持ち味の追走技術を発揮して、７月取手以来の決勝進出を目指す。