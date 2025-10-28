【アンダーアーマー×ドラゴンクエスト】冒険とトレーニングが融合♡限定コラボアイテム登場

スポーツと冒険、ふたつの世界が出会う特別なコラボが実現。アンダーアーマーが「ドラゴンクエスト」シリーズとタッグを組み、ファン心をくすぐる限定アイテムを発表しました。プレミアム・アウトレット内のアンダーアーマー ファクトリーハウス10店舗のみで手に入る、ファン必見のコレクションです。お気に入りのキャラクターと一緒に、トレーニングも冒険気分で楽しんでみてはいかが？♡

アンダーアーマー×ドラゴンクエストの夢のコラボ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

ドームが展開するアンダーアーマーは、三菱地所・サイモン、スクウェア・エニックスが手がける「プレミアム・アウトレット×ドラゴンクエスト『JOIN THE QUEST!』」に参加。

2025年11月7日より、ファクトリーハウス全10店舗限定でコラボアイテムを発売します。

「冒険」と「トレーニング」をテーマにしたデザインで、キャラクターたちがトレーニングに励む様子や、疲れを癒すシーンを描いたオリジナルイラストを採用。

トレーニングウェアとしてはもちろん、デイリーにも使いたくなる遊び心あふれるラインアップです。

個性あふれる全4アイテムをチェック

UAヘビーウエイト ショートスリーブTシャツ〈ナイトトレーニング〉

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

価格：5,940円（税込）

UAヘビーウエイト ショートスリーブTシャツ〈ダンベルゴーレム〉

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

価格：5,940円（税込）

UAテックテリー フーディー〈強くなりたい〉

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

価格：8,910円（税込）

UAキャンバス トートバッグ〈HP回復中〉

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

価格：5,500円（税込）

今回登場するのは、Tシャツ2型・フーディー・トートバッグの全4アイテム。

すべてのアイテムにオリジナルの「ドラゴンクエスト」イラストを使用し、ファンにはたまらない仕上がりに。

スポーツシーンでもカジュアルコーデにもマッチし、身につけるだけで気分が上がります♪

全国10店舗限定での展開！見逃せない冒険へ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

お取り扱いは全国のプレミアム・アウトレット内アンダーアーマー ファクトリーハウス10店舗限定。仙台泉、あみ、佐野、酒々井、ふかや花園、御殿場、土岐、りんくう、神戸三田、鳥栖の各店舗で展開されます。

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

気になる方は、冒険の拠点をチェックしてから訪れてみて。限定アイテムと共に、あなたのトレーニングライフをもっと楽しく彩ってくれます♡

冒険と強さを味方に、特別な一着を

ゲームの世界から飛び出した「ドラゴンクエスト」と、パフォーマンスを追求するアンダーアーマーの出会いは、まさに夢のコラボレーション。

限定アイテムを身につけて、強く、美しく、前向きに毎日を過ごしてみませんか？

心躍るデザインと確かな機能性で、日々のトレーニングやお出かけがもっとワクワクする時間になりますよ♪