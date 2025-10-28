起業や新規事業を目指す人向けに、成功事例やノウハウを紹介するイベントが27日、小千谷市で行われました。



このイベントは市が起業家を育成支援するプログラム「BALLOON（バルーン）」の一環で、起業に関心のある市民などが参加しました。

セミナーではNPO法人「想」 理事長の望月 博之さんが「小千谷での起業のリアル」をテーマに講演しました。





兵庫県出身の望月さんは転勤で小千谷市に来て勤務した後、そのまま移住し、2021年に「想」を設立。障がい者の就労支援に取り組み、パン作りを展開しています。起業を決意した経緯や、準備として行った事業用地の取得方法、事業計画の作成方法などについて紹介しました。事業開始後、数か月で運転資金が足りなくなり廃業を考えた事や売り上げが想定に届かずに苦労した時期を経て、その後、経営が安定。「小千谷市の地域性を考えると新しい事業は初めから期待されない。1日、1か月と徐々に信用されるように行動をとり続ける事が必要」と話し、「起業とは自立するという事。やって良かったと思うまで全力で続けてみてください」と呼びかけました。

その後、望月さんに加え、小千谷市内で「珈琲とおみやげの店アルペジオ」を営む今井一博さん、瞳さん夫妻が登壇し、小千谷市で起業する事の利点や、地域でビジネスを展開する魅力などについて、意見交換が行われました。



望月さんは「物価が安く暮らしやすく、仕事に向き合いやすい」



今井一博さんは「小さい町だからこそ注目してもらえる。地域に貢献したい」と小千谷で起業するメリットを説明。



妻の瞳さんは「地方の方が起業しやすいと感じている。小さく、負担の無い範囲から副業などで試してみるのもおすすめ」などと語り、会場に集まった起業に関心を持つ人たちは熱心に聞き入っていました。





11月17日には東京・有楽町で起業家の取り組みをPRするイベント「Yukiguni Startup Day 2025 in Tokyo」が予定されていて、市は今後も起業や新規事業に関するセミナーやイベントを行っていくということです。