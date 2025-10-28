【大阪府】「大阪とは思えないくらい……」穴場の名所「能勢温泉」の魅力とは？ 市内から約1時間
大阪と兵庫の県境にほど近い能勢町の山あいに佇む能勢温泉は、豊かな緑に囲まれた静寂の温泉地。大阪中心部からも程よい距離で訪れやすく、穴場のような癒やしの空間です。
施設は一軒宿の旅館や日帰り入浴が中心で、いずれも自家源泉100％の天然温泉を堪能できます。大阪の「奥座敷」として、長年多くの人々の憩いの場となっています。
能勢町には「道の駅」や地元野菜を扱う直売所もあり、山菜や川魚といった旬の味覚を楽しめるのも大きな魅力。
また、ハイキングやゴルフなどのアウトドアと組み合わせた滞在にも適しており、リフレッシュしたい人にぴったりのスポットです。
▼都会の喧騒を忘れられる
「大阪市内からも1時間程度で行けるのんびりと過ごせる場所だと思います」（50代女性／長崎県）」
「大都会大阪からそれほど遠くないのに、都会の喧騒を忘れさせてくれる、行きやすく過ごしやすい温泉」（50代男性／兵庫県）」
▼豊かな自然と景観
「大阪とは思えないくらい景色を堪能できるから」（20代女性／大阪府）」
「自然豊かな山間部にある温泉で、自然に囲まれた露天風呂が気持ち良い」（60代男性／大阪府）」
▼アクセスが便利
「大阪市から近く、自然に恵まれた里山にある温泉で、露天風呂や自家源泉100％の天然温泉は最高で外国人におすすめです」（60代男性／兵庫県）」
▼東京からのアクセス
東京からは、東海道新幹線「のぞみ」号で新大阪駅まで最速約2時間22分。新大阪駅から地下鉄や私鉄を乗り継いで、能勢電鉄・山下駅までは約55分〜1時間です。乗り換え時間を含まない合計所要時間は、最短で約3時間20分が目安となります。
山下駅からは、旅館の無料送迎バス（要予約・約20分）または能勢電鉄バスで温泉地へアクセス可能です。
▼車でのアクセス
大阪市内から阪神高速11号池田線などを利用して、約1時間で到着できます。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「能勢温泉」周辺には何がある？能勢温泉の周辺では、豊かな自然と地元グルメの両方を楽しめます。敷地内の露天風呂からは、四季折々に移ろう里山の風景を一望でき、特に新緑や紅葉の季節は格別の美しさです。
「大阪とは思えないくらい景色を堪能できる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
【アクセス】大阪市内から約1時間能勢温泉は、大阪方面からのアクセスが良好な立地にあり、首都圏からの利用にも便利です。
