銀座コージーコーナーに『ハリー・ポッター』のプチケーキが登場！ “賢者の石”の世界観を表現
「銀座コージーコーナー」は、11月1日（土）から、『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現したコレクションを、全国の店舗で発売する。これに先駆け、各店舗では事前予約を受付中だ。
【写真】4つの寮をデザインしたスイーツ缶もかわいい！
■アソートボックスも展開！
今回登場する「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」は、ハリー・ポッターのトレードマーク、丸めがねと稲妻型の傷あとのピックを飾ったタルトや、ピーチゼリーで表現した賢者の石など、登場人物やアイテムの特徴をいかしたプチケーキのアソート。
紫芋あんで組分け帽子を表現したモンブランタルトや各僚のエンブレムをあしらったグラサージュケーキなど、彩りも味わいも豊かなラインナップがそろう。
また本商品を購入すると、ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「『＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書』リーフレット」が付いてくる。
さらに同日から、ハリー・ポッターの相棒“ヘドウィグ”をデザインした「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」とホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶にクッキーをアソートした「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」も用意。
なお、「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」のみ、10月27日（月）〜11月25日（火）の期間、ネット予約が可能。お渡し可能期間は、11月1日（土）〜11月30日（日）予定。
