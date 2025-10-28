ちいかわレストラン「討伐フェア」開催決定！ 悪夢シーン再現ドリアなど11品が新登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」が、11月27日（木）から、新たなフェア「討伐フェア」をスタート。討伐をテーマに『ちいかわ』のマンガからエピソードを厳選して再現されたメニューが提供される。
【写真】ハチワレがピーマンの肉詰めになっちゃった！ 「討伐フェア」限定メニュー一覧
■オリジナルグッズも新登場！
今回登場するのは、フード2品とデザート2品、ドリンク5品、サイドメニュー2品の全11品。
メインとして、にらめっこで笑ってしまったちいかわが悪夢を見るようになってしまったシーンを再現した「ちいかわの『あ・く・む』のカラフルドリア」と 、ハチワレのラッコとの特訓の成果が出た討伐シーンを再現した 「ハチワレ討伐成功！ドライカレーオムライス」の2種類が用意される。
またデザートには、マロングラッセの森で罠にかかってしまったちいかわ、ハチワレ、うさぎを表現した「マロングラッセの森プレート」と、カスタードといちごダイスをサンドしたパンケーキと綿あめでご機嫌なあのこを表現した「ご機嫌なあのこのパンケーキ」が登場。
サイドメニューとして、溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレがのった「ハチワレのピーマンの肉詰め」と、虫を表現したバニラアイスの下にカスタードとマンゴーダイスが入った「虫（緑）討伐アイスデザート」も用意される。
さらにドリンクは、むちゃフェスでの大きい討伐シーンのパジャマを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎを再現したクリームソーダをそれぞれ1種類ずつ登場。「カブトムシのアイスココア」と「カブトムシ（大）アイスココア」も用意され、好きなカブトムシのデザインが選べる。
加えて、同日から新たなオリジナルグッズが登場。「さすまた風フォーク」や「ハチワレのピーマン肉詰め皿」などがラインナップとなっている。
