ÉüµìÉü¶½¤òÉ¾²Á¡È¸½¿¦»Ù»ý¡É¤¬ÂçÀªÀê¤á¤ë¡¡¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¡ÃÎ»öÁªÂÐ±þ¤ÇÃæÇ½ÅÐ¤ÎÃÏ°è»ÙÉô¤È°Õ¸«¸ò´¹
ÃÎ»öÁªÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤êÃÏ°è»ÙÉô¤Î°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡£28Æü¡¢ÃæÇ½ÅÐÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦»Ù»ý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Î»ÙÉôË¬Ìä¡£
ºÇ¸å¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆâÆç°ÊËÌ¤«¤é¼·Èø°ÊÆî¤Ë¤¢¤ë10¤ÎÃÏ°è»ÙÉô¤Ç¤¹¡£
28Æü¡¢³Æ»ÙÉô¤«¤é¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÃÎ»ö¤ÎÃÚ»á¤¬¹ñ¤È¥Ñ¥¤¥×¤ò¤¤¤«¤·¡¢Éüµì¡¦Éü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸½¿¦»Ù»ý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦²¼Âô ²Â½¼ ´´»öÄ¹¡§
¡Ö(ÃÚÃÎ»ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬)ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£(ÃÚ»á¤ò)¿äÁ¦¤Î¤Ï¤³¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤«¤È¡×
¼«Ì±ÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢11·î8Æü¤ÎÁíÌ³²ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£