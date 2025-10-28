◆九州地区高校野球準々決勝 神村学園4―1沖縄尚学（28日、SOKKENスタジアム）

神村学園が、今夏の甲子園を制した沖縄尚学をチーム力で退けて4強入りし、2年ぶりとなる来春の選抜大会出場へ大きく前進した。

先発の龍頭汰樹（2年）が「カットボールがコースに決まって、打たせて取ることができた」と沖縄尚学打線を3回まで1安打に抑えた。試合中盤に右中指のまめがつぶれたが「マウンドを降りる気はなかった。チームが勝つために何球でも投げきろうと思った」と気迫に満ちていた。

その姿に奮起したのが主将の梶山侑孜（2年）だ。5回2死二塁、沖縄尚学・新垣有紘（2年）から右前適時打を放って先制した。梶山は1点リードの7回1死一、三塁にも左前適時打。「龍頭が粘り強く投げていたので」と笑顔を見せた。

今夏の甲子園は初戦の2回戦で創成館（長崎）に敗れた。当時4番を打った梶山は「2年生が活躍できなかったのが敗因」と悔しがる。全国制覇した沖縄尚学との対戦は、より気合が入った。「勝つより、負けない気持ちで挑んだ」と梶山はチームの気持ちを代弁した。

龍頭は終盤にピンチを招いたが、最後まで気迫を振り絞り、6安打1失点で118球の完投勝利。打線は10安打で4得点を挙げた。小田大介監督は「引くことなく、よく攻め続けてくれた」とたたえた。（浜口妙華）