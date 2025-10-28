Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é18Ç¯¡¢39ºÐ½÷Í¥à¤Õ¤¥¡Á¤Õ¤¥¡Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÁêÀÈ´·²¡×
¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¤´é¤·¤Ê¤¬¤é¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(39)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤ª²ÖÈª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤ë¡¢Ä¹Ìî¸©¡£µîÇ¯¤Ï²Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½©¤á¤¤¤Æ¤¤¿µ¨Àá¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥¹¥â¥¹Èª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÌÊÌÓ¤ò¤È¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª²Ö¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¤´é¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¦¾Ð´é¤Ï¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤ª²Ö¤È°¦Ì¤¤µ¤óÁêÀÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¥Û¥Ã¥³¥ê¤¹¤ëÈëÌ©¤Î²Ö±à¡×¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÊÌÓÈô¤Ð¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Èæ²Å¤Ï2003Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ 07Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤É¤ó¤ÉÀ²¤ì¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£