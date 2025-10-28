¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë56ºÐ!?¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡×à27Ç¯¤Ö¤êá¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤ÀäÂÐÎÎ°è¤ËÂçÈ¿¶Á!à´ñÀ×¤Î50Âåá¿¹¹âÀéÎ¤¡Ö¼ã¤¤¡Ä¼ã¤¹¤®¤ë!!¡×
¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤â²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¸å¤í»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤(56)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à27Ç¯¤Ö¤êá¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»¼è¡¦ÊÆ»Ò¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÄ»¼è¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï 1998 Ç¯¤Î¡ØSAVA SAVA¡Ù¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè27Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï2022Ç¯¤ËÊÆ»Ò¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Êý¤âº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤ÏÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÍÅ²ø¤¿¤Á¤Èµº¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÌöÆ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤ò¼Ì¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¤Ç¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÈäÏª¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤â²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¸å¤í»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖËè²ó³Ú¤·¤¯¥Ñ¥ï¡¼Ìã¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¡Ö±Ê±ó¤Î½÷¿À¤ä¤ï¡Á¡×¡Ö¿¹¹â¤Î¤»¤¤¤Ç50Âå¤Ï¼ã¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´ñÀ×¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ã¤¤¡¦¡¦¡¦¼ã¤¹¤®¤ë!!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë56ºÐ!?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£