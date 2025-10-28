¡ÒÊÑÂÖ¶µ°÷¥°¥ëー¥×¡È¼çÈÈ¡É½é¸øÈ½¡Ó½÷»ù¤Î¥ê¥³ー¥Àー¤ËÂÎ±Õ¤ò¤«¤±¤¿³Ø¹»No.£³¤Ï¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÌÔ¾Ê¤â¡ÈÇÈÌæ¡É¤ÏÂ³¤¯¡Ä¸Å»²¡È¥³¥»¥àー¡É¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¥ê¥³ー¥Àー¤òÁ´ÉôÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤âÂ³½Ð
Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¶µ°÷¤¬¶µ¤¨»Ò¤é¤ÎÅð»£²èÁü¤Ê¤É¤òSNS¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊÑÂÖ¶µ°÷¥°¥ëー¥×¡É»ö·ï¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¡È¼çÈÈ¡É¤Ç´ïÊªÇËÂ»¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¤Î¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬10·î28Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¥ê¥³ー¥Àー¤ËÂÎ±Õ¤òÉÕÃå¤µ¤»¤¿¥°¥ëー¥×¼çÈÈ¤Î¿¹»³Èï¹ð¡¢6¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô¡¢ß·ÅÄÍÆµ¿¼Ô¡¢¡ÈÊÑÂÖ¶µ°÷¥°¥ëー¥×¡É¤Î¼Ì¿¿
¿¹»³Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£¿¹»³Èï¹ð¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¸øÈ½¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¼èºà¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤º¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¹»³Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿
¿¹»³Èï¹ð¤Ï¸½ºß¡¢´ïÊªÂ»²õ¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Ê¤É¤Î4¤Ä¤Îºá ¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¹»³Èï¹ð¤ÏµîÇ¯10·î13Æü¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç½÷»Ò»ùÆ¸3¿Í¤Î¥ê¥³ー¥Àー¤Ë¼«¿È¤ÎÂÎ±Õ¤òÉÕÃå¤µ¤»¡¢¥ê¥³ー¥Àー¤ò±øÂ»¤·Â»²õ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯6·î23Æü¤Ë¤Ï½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÀÅª¤ÊÉô°Ì¤¬Ïª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿SD¥«ー¥É¤ò½êÍ ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¿¹»³Èï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¸¡»¡´±¤Ï¡¢¿¹»³Èï¹ð¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥á¥é¤Ë½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Åð»£¹Ô°Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¿¹»³Èï¹ð¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅê¹Æ¤¹¤ëSNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÈÜàÐ¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Âè»°¼Ô¤«¤éÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¹»³Èï¹ð¤ÏÊÑÂÖ¶µ°÷¥°¥ëー¥×¤ò³«Àß¡£¤½¤³¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¶µ»Õ¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ»ÔÎ©¾®³Ø¹»¸µ¶µÍ¡¡¦¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤äÌ¾¸Å²°»ÔÎ©¾®³Ø¹»¸µ¶µÍ¡¡¦¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤òÍ¶¤¤Æþ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹»³Èï¹ð¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¥êー¥Àー³Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏÌó10¿Í¤Ç¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤Ê¤É¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í～¡Ù¡ØÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿¿åÆ£Èï¹ð¤¬º£Ç¯3·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¡£Æ°²è¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¤«¤é¿¹»³Èï¹ð¤ä¾®À¥Â¼Èï¹ð¤Î¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¥ê¥³ー¥Àー¤ËÂÎ±Õ¤òÉÕÃå¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Î¥·¥çー¥Ä¤òÅð»£¤·¡¢¤½¤Î²èÁü¤ò¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©·ÙÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥º¥Ü¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¥ª¥·¥ê¤ò¡Ä¡¢
¿¹»³Èï¹ð¤¬ºîÀ®¤·¤¿ºÇ¿·ÈÇ¤Î¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¤ä°¦ÃÎ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î4ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç·×6¿Í¤Î¶µ°÷¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê3¿Í¤ÎºÛÈ½¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Æ¶µ°÷¤Î°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¤ä¶ÐÌ³»þ¤ÎÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¿¡£¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¤È»ùÆ¸¤«¤é¡È¥³¥»¥àー¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î¸µ¶µÍ¡¡¦¾®À¥Â¼Èï¹ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î³Ø¹»Æâ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¾®À¥Â¼Èï¹ð¤Ï¿¹»³Èï¹ð¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤Î¸Å»²¥á¥ó¥Ðー¤À¡£
¾®À¥Â¼Èï¹ð¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â³ØÇ¯¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ï¡ÖÃË»Ò»ùÆ¸¤Ë¤Ï°Ò°µÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
ÊÌ¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤â¡¢½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¾®À¥Â¼ÀèÀ¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Ë½Î¤Î½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡Øº£¤Ï½Î¤Î½ÉÂê¤ä¤ë»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤«¤Ã¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê°Ø»Ò¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Å¾¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢»ùÆ¸¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤ËÊÉ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤«¾¼ÏÂ¤ÎÂÎÈ³¶µ»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»ùÆ¸¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Á°½Ð¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤â¡¢¾®À¥Â¼Èï¹ð¤ÏÃË½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò»ùÆ¸¤Ë¤Ï´Å¤¤¤±¤É¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¤È¡£
½÷»Ò»ùÆ¸¤¬ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÁ°¸å¤ÇÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®À¥Â¼¤«¤é¡Ø¥º¥Ü¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¡Ù¤ÈÍ¥¤·¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¡¢¥º¥Ü¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀ®¤ê¹Ô¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¸«¤»¤«¤±¤Æ¤ª¿¬¤ò¤è¤¯¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤«¤é³Ø¹»¤Ë¥¯¥ìー¥à¤Ï¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ê¥³ー¥Àー¤ò³Ø¹»Â¦¤¬Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Á°½Ð¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤âÊÝ¸î¼Ô¤ÎÏÃ¤È»÷¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤«°ìºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®À¥Â¼ÀèÀ¸¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«É¨¤Î¾å¤Ë½÷»Ò»ùÆ¸¤ò¾è¤»¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3 ～6Ç¯À¸¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Øµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¡Ø¥¥â¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¾®À¥Â¼Èï¹ð¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¥³ー¥Àー¤ËÂÎ±Õ¤òÉÕÃå¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢Èï³²¼Ô¤Î¥·¥çー¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÈï³²½÷»ù¤Ë¤â±¢·Ô¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢·×6¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®À¥Â¼Èï¹ð¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ç¤Ïº£·î¡¢¥ê¥³ー¥Àー¤ò³Ø¹»Â¦¤¬Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ê¥³ー¥Àー¤Î¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¾®À¥Â¼Èï¹ð¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Äã³ØÇ¯¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹â³ØÇ¯¤Î¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»ùÆ¸¤Î¥ê¥³ー¥Àー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÂÎ±Õ¤òÉÕÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï»ùÆ¸¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤â¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÈÂÎ±Õ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
°ìÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØËÜÅö¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3～5Ç¯À¸¤¢¤¿¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡¦³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡Ë
»ö·ïÈ¯³Ð¸å¡¢¾®À¥Â¼Èï¹ð¤¬¼õ¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥¹¤Î»ùÆ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢ÀÍß¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤¿¡ÈÊÑÂÖ¶µ°÷¥°¥ëー¥×»ö·ï¡É¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂç¤¤¤¡£
